18 de mayo de 2026 Inicio
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Caso Loan: la Justicia realizará una inspección ocular clave para reconstruir su desaparición

A casi dos años de la desaparición del menor y a días de iniciar el debate oral, previsto para el 16 de junio, se llevará a cabo un recorrido de el naranjal donde fue visto por última vez, la casa de la abuela y el hotel de los primos, con el objetivo de obtener una reconstrucción parcial de los trayectos transitados por el niño.

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Loan Peña con su madre María Noguera y su padre José Peña.

Loan Peña con su madre María Noguera y su padre José Peña.

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el Tribunal Federal de Corrientes realizará este martes una inspección ocular en el paraje El Algarrobal. El recorrido incluirá el naranjal, donde el menor fue visto por última vez, la casa de su abuela Catalina y el hotel de sus primos, con el objetivo de reconstruir tiempos y distancias antes del inicio del debate oral previsto para el 16 de junio.

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La medida ordenada por la justicia correntina busca aportar elementos que otorguen una dimensión concreta y territorial a las futuras declaraciones de imputados y testigos, así como a la valoración de tiempos, trayectos y circunstancias relevantes del caso.

A su vez, también se explorará la zona donde se encontró el botín de Loan, presuntamente “plantado” por el ex comisario Walter Maciel, quien encabezó la búsqueda desde un primer momento aquel 13 de junio de 20204, cuando se reportó la desaparición del menor.

Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024

En cuanto al debate oral que comenzará el 16 de junio, estarán al frente los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco y los fiscales de la Unidad Fiscal de Corrientes, Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.

Mientras que frente al Tribunal deberán responder por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el excapitán de la Armada Carlos Pérez; la tía de Loan, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez; y el excomisario Maciel.

A su vez, hay un segundo grupo de imputados por el presunto entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos, entre otros delitos: Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

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