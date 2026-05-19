19 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de mayo

El oficial opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras crece la demanda del billete estadounidense, con un incremento en los depósitos en moneda extranjera.

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El dólar oficial

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana sin cambios, mientras crece la demanda del billete estadounidense, con un incremento en los depósitos en moneda extranjera a partir de abril informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos pese al incremento de la demanda.
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Por su parte, el dólar blue se ubica en el mismo nivel, con una suba de $20 en lo que va del mes. No obstante, se mantiene en rojo a nivel anual, ya que acumula una baja de $110 (7,2%).

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón, en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial opera con estabilidad en lo que va del año.

El dólar oficial opera con estabilidad en lo que va del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.397 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.487,07, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.428,41

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.405 para la compra y $1.407 para la venta.

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