Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de mayo

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana sin cambios, mientras crece la demanda del billete estadounidense, con un incremento en los depósitos en moneda extranjera a partir de abril informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Por su parte, el dólar blue se ubica en el mismo nivel, con una suba de $20 en lo que va del mes. No obstante, se mantiene en rojo a nivel anual, ya que acumula una baja de $110 (7,2%).
Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón, en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.
dólar blue billetes divisas
El dólar oficial opera con estabilidad en lo que va del año.
Stock
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.397 para la venta.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.487,07, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.428,41
Dólar futuro
El dólar futuro cotiza a $1.405 para la compra y $1.407 para la venta.