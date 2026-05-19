19 de mayo de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: Jana se presenta por primera vez ante el nuevo tribunal

Durante el juicio anulado en 2025, la hija del exfutbolista había apuntado contra Leopoldo Luque y el equipo médico. Ella había firmado el contrato de alquiler de la casa del country donde murió su padre en noviembre de 2020.

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Hoy declara Jana Maradona en los tribunales de San Isidro.

Hoy declara Jana Maradona en los tribunales de San Isidro.

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Luego de la suspensión de la décima ronda de declaraciones por la descompensación Gianinna, este martes se retoman las audiencias por el juicio de la muerte de Diego Maradona con la declaración de Jana, quien se presentará por primera vez ante el nuevo tribunal.

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Se espera que el neurocirujano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz completen sus declaraciones luego del clima de extrema tensión que dominó la última audiencia. El primero declarará a las 10, y el profesional de salud mental a las 16.

El último debate de la semana pasada tuvo momentos dramáticos cuando Luque exhibió imágenes del cuerpo de Maradona durante su exposición ante el tribunal. La situación provocó una fuerte reacción emocional de Gianinna Maradona, que rompió en llanto y debió ser contenida por familiares presentes en la sala.

Jana Maradona
Jana Maradona declarar&aacute; este martes.

Jana Maradona declarará este martes.

Días antes, Gianinna había brindado un extenso testimonio en el que cuestionó duramente la atención médica que recibió su padre durante la internación domiciliaria en Tigre y apuntó directamente contra Luque y el equipo de profesionales que seguía el estado de salud del exfutbolista.

Tras el episodio ocurrido en la audiencia pasada, el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio y postergar la continuidad de las declaraciones de Luque y Díaz, ambos acusados de homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.

Ahora será el turno de Jana Maradona, quien podría aportar detalles sobre la relación de la familia con los médicos y sobre el contexto que rodeó los últimos días de vida de Diego, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

La hija del exjugador también tuvo participación directa en la decisión de trasladar a Maradona a la vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, ya que fue una de las personas que firmó la autorización para la externación tras la operación por el hematoma subdural.

Qué había declarado Jana Maradona durante el primer juicio, en 2025

Antes de la suspensión de aquel primer debate oral, Jana había alcanzado a declarar y sostuvo que veía a su padre “desmejorado” durante sus últimos días. También afirmó que la familia confiaba plenamente en las decisiones médicas tomadas por Luque y por la psiquiatra Agustina Cosachov.

En aquella declaración, además, explicó que los familiares no tenían conocimientos médicos y que, por ese motivo, seguían las recomendaciones de los profesionales encargados del tratamiento de Maradona.

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