La declaración de Laudelina, tía de Loan: "Yo vi como lo alzaban desvanecido"

Durante su declaración, que fue filmada con una cámara, Laudelina dijo que sintió un golpe a unos 100 o 200 metros proveniente de la camioneta Ford Ranger blanca que manejaba Pérez, en la que Caillava iba de acompañante, luego del famoso almuerzo.

Ella se dio vuelta ante el grito y el golpe y vio a Caillava bajarse del vehículo en el camino que va hacia la ruta. "Yo vi cómo alzaba a Loan desvanecido", confesó Laudelina.

"Horas después, Caillava me llamó por teléfono y me amenazó. Me dijo 'esperame que voy'. Vino y me dio una zapatilla. Me pidió que plantara la zapatilla en algún lugar. Fui yo la que la tiró, porque me amenazó", declaró la tía de Loan.

A 18 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes crecen las versiones sobre lo sucedido y Laudelina, tía del niño, brindó una declaración que complica a la exfuncionaria municipal y su marido, detenidos en la causa: en la fiscalía de Goya aseguró que María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez atropellaron en un accidente y enterraron al menor desaparecido. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, aseguró que se dio un gran paso en la resolución

A última hora del viernes, Laudelina viajó desde la ciudad de 9 de Julio hasta Goya donde brindó testimonio en la sede policial. En un primer momento se pensaba la mujer iba a quedar aprehendida tras la declaración, ya que lo realizó en una comisaría y no en su ciudad natal. Pero sin embargo, se retiró pasadas las 22.

La tía del Loan fue quien dio aviso de la desaparición del niño al comisario Walter Maciel, también preso por encubrimiento en la causa. El jueves, ya habían declarado los padres de Loan y los cuatro hermanos en la fiscalía por más de cinco horas. Por el hecho están imputados la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava (alojada en la Unidad 7 de Salta), el capitán de la Armada Argentina Carlos Pérez, el tío del menor Antonio Benítez, el comisario Walter Maciel y Mónica Millapi, quienes se encuentran alojados en el Complejo 3 de Güemes, también en Salta.