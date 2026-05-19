Se supo todo: Moria Casán confesó qué le susurró a Georgina Barbarossa en los Martín Fierro 2026

La ceremonia de los Martín Fierro 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Moria Casán y Georgina Barbarossa se fundieron en un abrazo luego de años de distanciamiento. Al día siguiente, la conductora de La mañana con Moria dio a conocer en su programa qué fue exactamente lo que le dijo al oído a su colega, dejando emocionados a todos los presentes.

"Cuando nos abrazamos yo sentí que ella se emocionaba. Me parece que las dos nos dijimos te quiero, pero yo le dije: 'Sorry si te lastimé '", confesó ante la atención de sus compañeros. La frase permitió que se pudiera construir un puente hacia una reconciliación que los presentes en la gala describieron como genuina.

Moria aseguró con énfasis que el reencuentro no tuvo nada de protocolar ni de forzado. "Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos. Yo me sentí muy bien. No me pareció forzado ni hipócrita", subrayó, dejando en claro que la emoción que se vivió entre ambas fue auténtica y espontánea.

Para contextualizar el abrazo, Moria Casán repasó el largo camino que compartió con Barbarossa antes de que los caminos de ambas se separaran. "Georgina trabaja desde chica, ha hecho miles de cosas , es una artista muy reconocida . Hemos trabajado juntas, hemos sido amigas, la hemos pasado muy bien", recordó con afecto.

Al describir el instante preciso del reencuentro, Moria comentó que percibió en su colega una fragilidad que la impactó. "Cuando nos abrazamos sentí que ella estaba conmovida. Estaba frágil", relató. Ese estado de vulnerabilidad mutua fue, según sus propias palabras, lo que le dio al momento su carácter especial y diferente a cualquier saludo de compromiso.

Moria Georgina Captura ELTrece

La conductora también enmarcó la reconciliación dentro de una dimensión más amplia, vinculada a la trayectoria que las une como referentes del medio. "Somos mujeres del espectáculo con una trayectoria importante. Somos prestigiosas y populares", afirmó. Además de este reencuentro, también se incluyó un momento especial junto a Carmen Barbieri, con quien comparte una historia que se remonta a varias décadas.

"Yo era muy amiga del padre de Carmencita Barbieri. Luego ella debuta con nosotros en una revista y yo le regalo su primer vestidito", recordó. Y cerró con una definición que reunió a las tres en un mismo lugar: "No somos tan hipócritas en este ambiente. Somos tres mujeres que hemos recorrido un largo camino, cada una con una carrera impresionante".