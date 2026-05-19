IR A
IR A

Se supo todo: Moria Casán confesó qué le susurró a Georgina Barbarossa en los Martín Fierro 2026

La mediática reveló en vivo las palabras exactas que intercambió con su colega luego de años de alejamiento.

Moria Casán repasó el largo camino compartido con Barbarossa.

Moria Casán repasó el largo camino compartido con Barbarossa.

Redes sociales

La ceremonia de los Martín Fierro 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Moria Casán y Georgina Barbarossa se fundieron en un abrazo luego de años de distanciamiento. Al día siguiente, la conductora de La mañana con Moria dio a conocer en su programa qué fue exactamente lo que le dijo al oído a su colega, dejando emocionados a todos los presentes.

La botirreina respondió las críticas tras recibir la estatuilla.
Te puede interesar:

Sin filtro: el fuerte descargo de Wanda Nara luego de los cuestionamientos a su Martín Fierro

"Cuando nos abrazamos yo sentí que ella se emocionaba. Me parece que las dos nos dijimos te quiero, pero yo le dije: 'Sorry si te lastimé'", confesó ante la atención de sus compañeros. La frase permitió que se pudiera construir un puente hacia una reconciliación que los presentes en la gala describieron como genuina.

Moria aseguró con énfasis que el reencuentro no tuvo nada de protocolar ni de forzado. "Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos. Yo me sentí muy bien. No me pareció forzado ni hipócrita", subrayó, dejando en claro que la emoción que se vivió entre ambas fue auténtica y espontánea.

Moria Georgina

Qué le dijo Moria Casán a Georgina Barbarossa en los Martín Fierro 2026

Para contextualizar el abrazo, Moria Casán repasó el largo camino que compartió con Barbarossa antes de que los caminos de ambas se separaran. "Georgina trabaja desde chica, ha hecho miles de cosas, es una artista muy reconocida. Hemos trabajado juntas, hemos sido amigas, la hemos pasado muy bien", recordó con afecto.

Al describir el instante preciso del reencuentro, Moria comentó que percibió en su colega una fragilidad que la impactó. "Cuando nos abrazamos sentí que ella estaba conmovida. Estaba frágil", relató. Ese estado de vulnerabilidad mutua fue, según sus propias palabras, lo que le dio al momento su carácter especial y diferente a cualquier saludo de compromiso.

Moria Georgina

La conductora también enmarcó la reconciliación dentro de una dimensión más amplia, vinculada a la trayectoria que las une como referentes del medio. "Somos mujeres del espectáculo con una trayectoria importante. Somos prestigiosas y populares", afirmó. Además de este reencuentro, también se incluyó un momento especial junto a Carmen Barbieri, con quien comparte una historia que se remonta a varias décadas.

"Yo era muy amiga del padre de Carmencita Barbieri. Luego ella debuta con nosotros en una revista y yo le regalo su primer vestidito", recordó. Y cerró con una definición que reunió a las tres en un mismo lugar: "No somos tan hipócritas en este ambiente. Somos tres mujeres que hemos recorrido un largo camino, cada una con una carrera impresionante".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mediática conductora le puso picante a la gala con sus declaraciones.

La explosiva crítica de Yanina Latorre en los Martín Fierro: "Me voy indignada"

Evangelina Anderson y un gesto polémico ante Ian Lucas.

Gesto letal: qué hizo Evangelina Anderson cuando Ian Lucas se le acercó en los Martín Fierro

¿Qué figura se olvidaron de poner en el In Memoriam?

Se olvidaron: el periodista que no apareció en el In Memoriam de los Martín Fierro 2026

Mirtha Legrand se quedó con su estatuilla número 35.

La emoción de Mirtha Legrand tras ganar un nuevo Martín Fierro: "Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo"

¿Cuánto midió la gala de los Martín Fierro?

Rating: cuánto midió la gala del Martín Fierro 2026

Del Moro le hizo un fuerte comentario a Laura Ubfal.

El fuerte comentario de Del Moro a Ubfal en los Martín Fierro 2026

últimas noticias

La inflación mayorista se disparó al 5,2% en abril.

La inflación mayorista se disparó al 5,2% en abril y acumula una suba del 11,6% en lo que va del año

Hace 11 minutos
La botirreina respondió las críticas tras recibir la estatuilla.

Sin filtro: el fuerte descargo de Wanda Nara luego de los cuestionamientos a su Martín Fierro

Hace 18 minutos
Shakira invitó a los artistas africanos a bailar en la final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Shakira sorprendió con una invitación a un grupo de niños africanos

Hace 45 minutos
Telefé tomó una drástica medida con una de sus figuras.

"Enojo y disputa": se conoció por qué Telefe dejó afuera de los Martín Fierro a una de sus conductora más famosas

Hace 48 minutos
Aseguraron que el operativo demandará 48 horas por la complejidad de las tareas de rescate.

Encontraron los cuerpos de los buzos italianos que murieron en Maldivas: cómo será el operativo de extracción

Hace 54 minutos