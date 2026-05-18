La gran fiesta de la televisión: uno por uno todos los ganadores de los premios Martín Fierro 2026 Luis Ventura, presidente de Aptra, dio la bienvenida a los invitados en el Hotel Hilton, mientras Santiago del Moro a cargo de la conducción, presentó las primeras ternas de una gala inolvidable que celebra lo mejor de la producción televisiva de 2025. Agregar C5N en









Los premios más importantes de la televisión.

Este lunes 18 de mayo, la televisión argentina vivió una de sus veladas más emblemáticas con la 54ª entrega de los Premios Martín Fierro. Bajo la conducción de Santiago del Moro y con la transmisión de Telefe, APTRA reconoció a las producciones y figuras más sobresalientes de la pantalla nacional.

La noche la abrió Luis Ventura como es tradicional y expresó un largo discurso de bienvenida: "Es un Martín Fierro muy poblado y disputado. Algunos premios cuentan con piedras preciosas. Quiero distinguir a la señora que luchó con una bronquitis y, a pesar de todas las contrariedades, me llamó y siempre estuvo. Un aplauso a la señora Mirtha Legrand que es la madrina de APTRA. Disfruten, coman y hagan tertulia".

Y así, la gala en el Hilton comenzó con un momento de gran emoción: los aplausos de pie a Mirtha Legrand. Se había especulado con que, por primera vez, podría ausentarse, pero fiel a su estilo, La Chiqui insistió y terminó engalanando la velada. A sus 99 años, la histórica conductora de los almuerzos volvió a ocupar su lugar en una de las mesas.

El primer homenaje de la gala fue para América Televisión, con un repaso de seis décadas de historia que incluyó figuras icónicas como Tato Bores, Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli y Jorge Lanata, además de programas de humor, novelas, realities y entrevistas políticas. El documental mostró tanto momentos de entretenimiento como denuncias y debates de gran impacto.

Finalmente, el directivo Daniel Vila recibió el galardón en nombre del canal y destacó que “casi todas las grandes figuras de la televisión pasaron por ahí”.

Homenaje en la voz de Ángela Torres con "Recuérdame" La joven cantante se adueñó del escenario con la interpretación de “Recuérdame”, mientras en la pantalla se proyectaban los nombres de quienes partieron durante el último año, en un homenaje austero pero cargado de emoción. Entre los evocados, se destacaron las figuras de Héctor Alterio, Adela Gauler, Alejandro Farrel, Rafael Solano, Julio Ricardo, Ernesto Acchier, Gaby Ferro, Isaac Eisen, Jorge Lorenzo, José Andrada, Marcelo Araujo, Carlos Velázquez, Marianela Monti, Marta Lubos, Mercedes Portillo y Pablo Lago. El tributo culminó con una proyección de Luis Brandoni: “Uno vive con la esperanza de ser un recuerdo.” Todos los ganadores de la noche Cultural / Educativo: Tierras (Telefe) de Germán Martitegui. Panelista femenina: Analía Franchín, A la Barbarossa (Telefe) Aviso publicitario: Decíselo, Quilmes (ABI INBEV / La América) Mejor programa musical: La Peña de Morfi (Telefe) Viajes / Turismo: Por el Mundo (Telefe) Big Show: Otro día perdido (El Trece) Cronista / Movilero: Alejandro Guatti, Intrusos (América) Noticiero diurno: Telenueve al Mediodía (El Nueve) Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telefe (@telefe) Mejor actor: Luciano Cáceres Deportivo: ACTC Media TV (TV Pública) Gastronomía: Ariel en su salsa (Telefe) Brandend Content: Intenciones (B-Play-Telefé) Mejor Actriz: Gimena Accardi Interés General: LAM (América) Reality: MasterChef Celebrity (Telefe) Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telefe (@telefe) Interés General: LAM (América) Reality: MasterChef Celebrity (Telefe) Director: Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve) Labor periodística masculina: Rolando Graña, América Noticias (América) Jurados: Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity (Telefe) Magazine: Cortá por Lozano (Telefe) Revelación: Ian Lucas, por MasterChef Celebrity (Telefe) Director no ficción: Claudio Cuscuela, Otro día perdido (El Trece)__IP__ Autor/Guionista: Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (El Trece) Labor humorística: Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (El Trece) LAM - Martín Fierro 2026 Labor en conducción femenina: Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe) Humorístico / de actualidad: Polémica en el bar (América) Noticiero nocturno: Telefe Noticias (Telefe) Entretenimiento: Buenas noches, familia (El Trece) Mejor ficción: Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) Periodístico: Opinión pública (El Nueve)