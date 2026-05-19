La Plata: mataron a tiros a un delincuente que robó una moto y hay dos detenidos

El hecho se produjo cuando dos personas le dispararon a un joven en su domicilio, después de que le reclamaran que devuelva una moto. Las autoridades arrestaron a los sospechosos e identificaron a otras dos personas.

Un joven fue asesinado a tiros en la ciudad bonaerense de La Plata después de discutir con un grupo de personas que le recriminaron que robó una moto. Las autoridades detuvieron a dos sospechosos por el hecho y sospechan que se trató de un ajuste de cuentas.

El suceso se registró en una casa ubicada en la calle 122 y 613, en el barrio Villa Ponsati , donde el personal de la Comisaría 16ta arribó tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre herido de arma de fuego. Cuando llegaron, encontraron a Gustavo Ariel Areco , de 28 años, tendido en el patio trasero de una vivienda con graves lesiones en el pecho, por lo que fue trasladado al Hospital San Martín , donde finalmente falleció.

Los investigadores establecieron que dos personas de 18 y 21 años llegaron al domicilio de Areco en distintos vehículos y reclamaron una motocicleta robada. En medio de la discusión, efectuaron varios disparos y luego escaparon llevándose una moto Zanella bordó del lugar.

Por su parte, los dos acusados fueron detenidos después de una serie de allanamientos, mientras que también fueron identificados otros dos sospechosos, de 42 y 43 años. Además, en los operativos se secuestraron una moto Honda GLH 150 azul, la Zanella recuperada, los dos automóviles utilizados antes del ataque, celulares y prendas de vestir.

En tanto, la investigación también expuso que la moto Zanella bordó recuperada había sido robada previamente por Areco junto a otra persona en un hecho ocurrido en calle 603 y 117, cuya víctima sería un menor de 17 años. El hombre tenía varios antecedentes penales, debido a que enfrentaba causas por robo agravado, tenencia de armas, lesiones, resistencia a la autoridad y delitos vinculados al robo de motos y vehículos.

Detuvieron en La Plata a un hombre acusado de atacar con bombas molotov a instituciones judías

Un hombre de 57 años fue detenido en la ciudad de La Plata acusado de haber realizado ataques con bombas molotov contra dos instituciones de la comunidad judía. La captura se concretó luego de una investigación encabezada por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado junto a la Dirección de Contraterrorismo de la Policía bonaerense.

El detenido fue identificado como Ángel Alberto M., un vendedor ambulante señalado como el presunto autor material de los hechos ocurridos entre fines de abril y principios de mayo.

La causa comenzó tras la denuncia presentada por autoridades del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, donde el 30 de abril apareció una bomba molotov arrojada contra una ventana del primer piso del edificio. El artefacto dañó el vidrio, aunque no llegó a explotar.

Días después, el 3 de mayo, se produjo un segundo episodio en la sinagoga Beit Jabad. Cámaras de seguridad registraron a un hombre lanzando un artefacto incendiario encendido contra una de las paredes del lugar. El fuego se apagó rápidamente y no hubo heridos.

A partir del análisis de imágenes y testimonios recolectados en la zona, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del sospechoso y determinar que había salido caminando desde su domicilio hacia los sitios atacados.