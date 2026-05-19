Después de hacer la traspaso del dinero a través de una cuenta de CBU, el supuesto vendedor lo bloqueó y nunca obtuvo respuestas o recibió lo comprado.

Hay una gran desesperación por las figuritas y el álbum.

A días del inicio del Mundial 2026, comenzó el furor por la competencia mundialista y los fanáticos calman las ansias con la colección del álbum y las figuritas . Ante esto, un hombre denunció una estafa mediante una compra online.

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El hecho ocurrió en la localidad mendocina de Malargüe, cuando la víctima de 28 años se denunció que perdió más de un millón de pesos luego de intentar comprar el álbum y gran cantidad de figuritas por internet.

El chico explicó que tomó la decisión de hacer dicha inversión ya que es la cifra que se calcula que cuesta llenar el álbum completo. Luego de haber contactado al supuesto vendedor, un distribuidor mayorista, realizó a transferencia por $1.129.000, pero terminó siendo bloqueado y nunca recibió la mercadería.

Otro caso similar ocurrió en Rafaela, Santa Fe, cuando una mujer de 38 años se contactó por Facebook con otros supuestos vendedores y acordó una compra por un total de $1.580.000 . Luego de hacer la transferencia bancaria y una vez acreditado el pago, los vendedores dejaron de responder mensajes.

La causa quedó caratulada como “averiguación de estafa” y ahora la Justicia intenta rastrear el destino del dinero y determinar quiénes están detrás del perfil falso utilizado para concretar la maniobra.

Furor por el Mundial 2026: claves para evitar caer en este tipo de estafas

Ante la ola de estafas, la empresa Panini, la tienda oficial del álbum y figuritas del Mundial 2026, emitió un comunicado con recomendaciones para evitar caer en este tipo de modalidades.

De manera online, la compra se puede realizar a través de zonakids.com, el sitio oficial de Panini. “Nuestros únicos canales de venta online es a través del sitio web y de nuestra Tienda Oficial Panini en Mercado Libre, siendo que en este caso los álbumes y figuritas se entregan por correo postal en los domicilios indicados por los compradores y deben ser abonados dentro del sitio únicamente mediante pago electrónico a través de la plataforma Mercado Pago”, explicaron.

Por otra parte, detallaron que “alertamos al público a fin de que nadie se vea sorprendido en su buena fe y para evitar que se produzcan fraudes”.