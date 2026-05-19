Sin filtro: el fuerte descargo de Wanda Nara luego de los cuestionamientos a su Martín Fierro

La polémica por el premio más discutido de la noche sigue sumando reacciones explosivas dentro de la televisión.

La victoria de Wanda Nara como mejor conductora en los Martín Fierro quedó envuelta en una fuerte polémica y generó una catarata de críticas en redes sociales y dentro del ambiente televisivo. La mediática se impuso en una categoría cargada de experiencia y nombres históricos de la pantalla chica, por encima de figuras como Verónica Lozano, Moria Casán y Mariana Fabbiani .

Las repercusiones no tardaron en aparecer y muchos apuntaron directamente contra APTRA por haberle entregado la estatuilla. Frente a esa ola de cuestionamientos, Wanda decidió romper el silencio este martes y enfrentó las críticas con un mensaje contundente pero conciliador.

La empresaria fue abordada por la prensa a la salida del hotel donde pasó la noche luego de la ceremonia y habló sobre las reacciones que provocó su premio. “Todas me saludaron en privado y las adoro a todas” , respondió cuando le preguntaron si había recibido comentarios de sus compañeras de terna.

Además, la expareja de Mauro Icardi también contestó a quienes aseguran que no ejerce un rol tradicional como conductora. “No respondo nada, cada uno que piense lo que quiera. Los Martín Fierro también son esto, opinar, criticar y debatir” , lanzó, intentando bajarle el tono a la controversia que dominó la conversación mediática tras la entrega de premios.

Sin entrar en enfrentamientos directos, Wanda eligió cerrar su descargo con un mensaje más calmo y reflexivo. “No tengo nada malo para decir, yo amo a todos y aprendo de todos, también de quienes admiro y de la gente que no me cae bien”, sostuvo.

Yanina Latorre, en contra del Martín Fierro que ganó Wanda Nara

Entre las voces más críticas apareció Yanina Latorre, quien se mostró especialmente filosa durante y después de la ceremonia de los Martín Fierro. La conductora de SQP no ocultó su enojo por el triunfo de Wanda y lanzó durísimas frases frente a los cronistas apostados en la alfombra roja.

“Wanda Nara la mejor conductora de la tele, por favor, es un papelón esto”, gritó Yanina al pasar frente a los periodistas, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y programas de espectáculos.

Embed A los gritos Yanina Latorre:

“GANÓ WANDA, QUE PAPELON”. pic.twitter.com/n10eeak58J — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) May 19, 2026

La panelista también hizo referencia al peso de las otras nominadas y expresó su sorpresa por el resultado de la terna. Incluso mencionó especialmente a Georgina Barbarossa y aseguró entre risas que muchas de las candidatas no podían creer lo ocurrido.

Durante distintos cruces con la prensa, Yanina continuó lanzando comentarios irónicos y frases subidas de tono sobre Wanda, dejando en evidencia que la tensión entre ambas sigue más vigente que nunca.

Cabe recordar que la relación entre las dos atraviesa constantes idas y vueltas desde el recordado “Wandagate”, cuando Latorre se convirtió en una de las principales voceras mediáticas de Wanda en televisión. Con el tiempo, esa cercanía se fue desgastando y las diferencias volvieron a explotar tras esta polémica entrega de los Martín Fierro.