El exmandatario cuestionó con dureza las políticas económicas del gobierno de Rodrigo Paz y vinculó las protestas y los episodios represivos con un rechazo social al rumbo económico.

Evo Morales, sobre la crisis política en Bolivia: "Es una sublevación contra el modelo neoliberal y el Estado neocolonial"

En medio del conflicto social y político en Bolivia, el expresidente Evo Morales cuestionó el rumbo económico del gobierno de Rodrigo Paz y respaldó las movilizaciones que se desarrollan en distintos puntos del país. Durante una entrevista con Radio 10, aseguró que las protestas responden a un rechazo generalizado a las medidas impulsadas por la administración nacional y las definió como una reacción frente a un modelo que, según afirmó, profundiza la crisis económica.

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Las protestas surgieron por distintos reclamos sectoriales: maestros exigieron mejoras salariales, transportistas cuestionaron la calidad del combustible e integrantes de comunidades indígenas amazónicas reclamaron la derogación de una reforma agraria. A estos sectores se sumó la presión histórica de la Central Obrera Boliviana, que pidió una recomposición salarial adicional al aumento del 20% otorgado a comienzos de año.

“En ajustes estructurales frente a la crisis económica, los gobiernos de derecha cargan el ajuste contra el pueblo. Ese ajuste viene con el quiebre de empresas”, sostuvo Morales.

Acto seguido, cuestionó medidas que, según describió, afectan a pequeños productores y trabajadores. “ Este gobierno le quita impuestos a las grandes fortunas pero le sube los impuestos al pequeño productor y a las pequeñas propiedades. Ataca a los gremios y comerciantes”, señaló.

Morales aseguró además que el escenario social atraviesa una situación crítica: “Hay personas que tienen el servicio de luz instalado pero no pueden pagar las tarifas”.

Denuncia persecución judicial, mediática y política

El exjefe de Estado también vinculó las causas judiciales en su contra con una supuesta estrategia de exclusión política.“El pedido de captura en mi contra empezó con el gobierno de Luis Arce para proscribirme. Me acusaron por corrupción y narcotráfico. No encontraron nada. Yo hice política por la patria”, sostuvo.

Además, afirmó que existe una nueva modalidad de persecución política en América Latina. “Sigue en vigencia el Plan Cóndor. Antes lo impulsaban coroneles y generales; ahora jueces y fiscales. Es el caso de Cristina Kirchner o Rafael Correa en Ecuador”, indicó.

Morales añadió que Bolivia se convirtió en un objetivo geopolítico: “Estados Unidos ya no es hegemonía internacional y se repliega con la doctrina Monroe en América Latina para dominar. Quieren destrozar o proscribir a nuestro movimiento político”.

La acusación contra el Gobierno de Milei por un supuesto apoyo logístico

Durante la entrevista, Morales también lanzó una fuerte acusación contra la administración argentina encabezada por Javier Milei y sostuvo que existiría un respaldo externo a las autoridades bolivianas. “Es muy grave lo que está haciendo”, afirmó al denunciar un supuesto envío de apoyo logístico y asesoramiento político.

Según relató, el Gobierno argentino habría enviado “dos aviones Hércules” con material antidisturbios y recursos para las fuerzas de seguridad bolivianas. “Hay fotografías donde se ve descargando material antidisturbios. Los aviones también fueron usados para trasladar policías y militares bolivianos a La Paz”, aseguró.

“Todas las derechas cooperan y ayudan para reprimir esta sublevación a la cabeza del movimiento indígena”, expresó.