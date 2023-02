Caso Fernando Báez Sosa: se quiebra el grupo y algunos sentenciados buscan nuevo abogado

La búsqueda de nuevos abogados es a raíz de la disconformidad con respecto a cómo llevo adelante el caso el defensor Tomei y tras el resultado de cinco prisiones perpetuas y tres penas de 15 años.

Máximo Thomsen, Luciano y Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli fueron condenados a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por premeditación y alevosía.

En tanto, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli recibieron la pena de 15 años de prisión por el mismo delito, pero se les endilgó una participación secundaria.

El grupo de ocho jóvenes se mantuvo siempre unido a lo largo de estos tres años desde el momento del crimen a tal punto que la estrategia de defensa fue una pese a que durante el juicio surgió que algunos estaban más comprometidos que otros en la acusación.

Caso Fernando Báez Sosa: los rugbiers irían a una nueva cárcel para jóvenes en Campana

Los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa serían trasladados a una nueva cárcel para jóvenes en Campana. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) aún no confirmó la solicitud, que responde al pedido de las familias para que los rugbiers sean alojados cerca de la localidad bonaerense de Zárate.

Fuentes consultadas por la agencia NA confirmaron que existe un pedido de ocho cupos en la Unidad Modelo Jóvenes Adultos número 57, ubicada en el kilómetro 6,5 de la Ruta 6. La cárcel se inauguró en febrero de 2019 y recibe a presos de 18 a 21 años, aunque la edad se flexibilizó hasta los 25.

La Unidad 57 tiene lugar para 616 detenidos. Está formada por cuatro módulos que incluyen celdas, talleres, un polideportivo y aulas con capacidad para 480 internos, las más grandes del SPB. También cuenta con un aula taller móvil donde se brindan cursos de alfabetización digital.

Los ocho rugbiers permanecen detenidos en la alcaidía de Melchor Romero a la espera de que se defina su traslado. Además de la Unidad 57, las otras opciones que se manejan son los penales de Sierra Chica, en la localidad bonaerense de Olavarría, y el de Lisandro Olmos, en La Plata.

Cómo sigue el proceso del fallo del caso Báez Sosa, tras la sentencia

El lunes pasado el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ciro y Luciano Pertossi por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Además resolvió una pena de 15 años a Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz como partícipes secundarios.

A partir de estas resoluciones de los jueces María Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García cuentan con siete días para recurrir el fallo y presentar el recurso en Casación por las penas a Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi.

El abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando, anunció que apelará las condenas a 15 años de prisión impuestas a los tres rugbiers que fueron considerados partícipes secundarios del crimen.

En cuanto a la defensa de los condenados, encabezada por el letrado Hugo Tomei, no se expresó oficialmente, aunque se descarta que apelará el fallo sobre sus clientes.

Silvino Báez: "Hoy tenemos paz, mañana veremos"

El padre de Fernando Báez Sosa explicó la dificultad que atraviesa a diario: "El sostén es mutuo. Hay días que no me puedo levantar también. Cuando pasa eso, ella empieza a limpiar la casa, a cocinar para que me levante. Siempre trato de escuchar los audios de mi hijo para buscar un punto y seguir".

"Lo que más quería era la justicia por Fernando, que su asesinato no quede impune. Cinco van a perpetua, los otros tres se verá", afirmó Silvino Báez sobre el veredicto del TOC 1 de Dolores y aclaró que "tenemos paz, mañana veremos. Hoy estoy a full, no bajo de donde estoy".