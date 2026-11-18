El exmiembro de las Brigadas Rojas fue registrado por las cámaras de seguridad de un local de indumentaria en Martínez, pocas horas después de escapar de su arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires. "Un tipazo", lo describió uno de los vendedores.

Tras quitarse la tobillera electrónica y huir por el balcón de su departamento en el barrio porteño de San Telmo, el exintegrante de la organización armada italiana Brigadas Rojas Leonardo Bertulazzi ingresó de manera relajada a un local de indumentaria en Martínez, partido de San Isidro. Las cámaras de seguridad de un comercio lo captaron comprando un gorro piluso y conversando distendidamente con los vendedores. "Un tipazo", definió uno de los comerciantes al prófugo de la Policía Federal.

El episodio ocurrió al mediodía del martes 10 de noviembre, apenas horas después de que el hombre de 74 años se quitara la tobillera electrónica y huyera de su departamento mediante un arnés, en una fuga planificada a dos días de su extradición a Italia. Poco después de las 12, las cámaras de seguridad de un local ubicado sobre la calle Alvear al 100, en Martínez, lo registraron mientras compraba un piluso color gris topo en oferta a $12.000, rebajado de su precio original de $21.000.

De acuerdo con la reconstrucción que hizo Clarín, el hombre se probó varios modelos frente al espejo y charló sin evidenciar nerviosismo; uno de los empleados lo definió como un "tipazo" y destacó su actitud "sonriente y distendida". Finalmente, salió rumbo a la avenida Santa Fe con el gorro puesto y una bolsa de tela que contenía la vestimenta negra de su huida, al tiempo que se investiga si compró en otro comercio la camisa celeste y el pantalón beige que vestía.

Las imágenes captadas forman parte de la reconstrucción de su huida del departamento de San Telmo, donde cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica, y refuerzan la hipótesis oficial de que recibe asistencia para permanecer prófugo. Por esta razón, el último jueves Migraciones alertó y permitió la detención en el paso fronterizo entrerriano de Gualeguaychú del uruguayo Marcos Enrique González Rodríguez y su pareja salvadoreña, Ethel Villalta de Rodríguez, sospechados de colaborar con su escape hacia Uruguay.

El hombre de 74 años cumplía arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica en un departamento del quinto piso de un edificio situado en el barrio de San Telmo, en el centro porteño. Estaba a punto de ser extradito a su tierra natal luego de que la medida recibiera el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, decidió escapar antes.

Es un exintegrante de las Brigadas Rojas, una organización terrorista responsable de numerosos hechos de violencia en Italia entre 1970 y 1980. Entre los crímenes más resonantes del grupo se encuentra el secuestro y posterior asesinato del ex primer ministro Aldo Moro, en 1978.

A principios de los años 2000, Bertulazzi había sido condenado por su participación en actos terroristas como miembro de la Brigada Roja. Permaneció prófugo desde 1980 y su primera condena fue en ausencia, en 1988, acusado por el secuestro y asesinato del empresario industrial genovés Pietro Costa en 1977, mientras integraba el grupo armado.

El terrorista de 74 años había sido detenido en agosto de 2024.

Según informó la agencia de noticias italiana ANSA, Bertulazzi había sido "condenado de forma definitiva" a 27 años de prisión por el secuestro de Costa y por su pertenencia a un grupo armado. "Es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas", habían dicho desde el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa tras su detención.

En mayo de 2002 había ingresado a la Argentina en moto, en compañía de una mujer, por un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche.

En el 2004 se le asignó el estatus de refugiado político, que mantuvo hasta 2024, pero en ese año se le retiró ese beneficio y finalmente fue localizado y detenido. Su arresto fue un trabajo en conjunto del Ministerio de Seguridad, la Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Ministerio de Justicia, con la Agregaduría Policial de Italia.