Crimen en Baradero: hallaron muerto a un hombre de 52 años y detuvieron a dos sospechosos La víctima sufrió una feroz agresión que le provocó heridas fatales. A pesar del ataque, logró llegar por sus propios medios hasta el terreno baldío donde fue hallado horas más tarde. Hay dos detenidos. Por Agregar C5N en









Mataron a golpes a un hombre y hay dos detenidos por el crimen.

La tranquilidad de la localidad bonaerense de Baradero se vio conmocionada tras el hallazgo del cadáver de un hombre de 52 años, en un descampado. El descubrimiento se produjo horas después de que la víctima lograra caminar gravemente herida hasta ese terreno, tras haber sido brutalmente atacada a golpes por al menos tres personas —según confirmó la autopsia—, un violento episodio por el cual la Policía ya detuvo a dos sospechosos.

El hecho se conoció en las últimas horas tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un cuerpo en un terreno baldío ubicado entre las calles José María Paz, Obligado y Carranza. Al llegar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal de Baradero encontraron sin vida a Javier Oscar Díaz, quien había sido víctima de una feroz golpiza. Según la reconstrucción policial, el hombre tras quedar tendido en la calle, logró levantarse y caminar hasta el descampado donde finalmente murió.

Por el crimen, la Policía detuvo a dos sospechosos identificados como Sergio Roberto Ríos Branto y Santiago Agustín Ríos. Ahora, la investigación busca determinar el grado de participación de cada uno en el ataque, aunque no se descarta que haya más personas involucradas en el trágico desenlace.

Qué reveló la autopsia y cómo fueron los últimos momentos de la víctima El informe forense determinó que Javier Oscar Díaz recibió una golpiza de extrema violencia con un elemento contundente, lo que le provocó un traumatismo de cráneo, un hematoma subdural y graves lesiones en el bulbo raquídeo. A pesar de la severidad de las heridas, el hombre no murió en el acto, sino que agonizó durante varias horas tras el ataque.

Según la reconstrucción del caso, Díaz había estado tomando alcohol junto a un conocido y ambos se dirigieron hacia una zona cercana para comprar drogas, momento en el que fueron emboscados por tres personas. Aunque la feroz agresión lo dejó inicialmente tendido en la calle, la víctima logró levantarse y caminar por sus propios medios hasta el terreno baldío, donde las cámaras de seguridad registraron su ingreso a la 1.54 de la madrugada antes de fallecer.

A partir del análisis de esas filmaciones y distintos testimonios, efectivos de la DDI identificaron y detuvieron a Sergio Roberto Ríos Branto y Santiago Agustín Ríos tras realizar allanamientos en la esquina de Emilio Genoud y Sánchez Loria. La investigación continúa abierta y quedó en manos de la UFI 9 de Baradero y el Juzgado de Garantías 3 de San Nicolás.