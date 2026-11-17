Tragedia en Rusia: se estrelló un avión militar y hay al menos 19 muertos El Ministerio de Defensa informó que ocurrió en la región de Kemerovo y que el vuelo se encontraba programado. También agregó que inició una investigación para "determinar todas las circunstancias del accidente". Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en Rusia.

Al menos 19 personas murieron en Rusia después de que se estrellara un avión militar en la región de Kemerovo, por lo que las autoridades iniciaron una investigación: sospechan que ocurrió una falla técnica, aunque intentan establecer el contexto del hecho.

El Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado que detalló el modelo de la aeronave y señaló que el vuelo se encontraba planificado. "Un avión de transporte militar An-12 se estrelló en la región de Kemerovo durante un vuelo programado el 17 de noviembre", expresó la cartera.

#ALERTA | Un avión militar con 17 personas a bordo se estrelló en el sur de Rusia. No hubo sobrevivientes, según el medio 112.

pic.twitter.com/O3E8FeRyDl — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) November 17, 2026 En tal sentido, el ministerio a cargo de Andréi Beloúsov confirmó que fallecieron todas las personas a bordo y ahora se espera que se notifique a los familiares de las víctimas.

Por último, la cartera hizo alusión a la investigación. "La causa preliminar del accidente es una falla técnica. Una comisión de las Fuerzas Aeroespaciales rusas está trabajando en el lugar del siniestro para determinar todas las circunstancias del incidente", señaló.

Pánico en el aire: susto por la fallida maniobra de un avión con 220 pasajeros Un avión de British Airways protagonizó un dramático episodio en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, que provocó momentos de tensión y desesperación entre los pasajeros. La inesperada maniobra generó gritos de terror y quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales.

El incidente ocurrió el jueves 12 de noviembre y trascendió con fuerza el viernes, después de que se difundieran las imágenes del aterrizaje. La situación obligó a los pilotos a reaccionar rápidamente para recuperar el control de la operación. "Nadie sabía lo que pasaba. Todos gritamos", relató uno de los pasajeros. El testimonio refleja el pánico vivido a bordo, mientras las autoridades aeronáuticas británicas comenzaron a investigar las circunstancias del episodio.