Mendoza: investigan la muerte de una menor que se descompuso tras volver de una fiesta de 15 La familia de Kiara Farías sospecha que a la adolescente le adulteraron la bebida durante el evento, ya que falleció horas después de regresar a su casa. Por Agregar C5N en









El entorno de Kiara Farías cree que alguien le colocó una sustancia en la bebida durante la fiesta. Redes sociales

La Justicia investiga la muerte repentina de una adolescente de 14 años en la localidad de Rivadavia, en Mendoza, tras volver de la fiesta de 15 años de una amiga. Su familia sospecha que la drogaron en el evento.

Kiara Farías falleció el domingo a la madrugada, horas después de llegar del festejo en el Club Los Árboles, y todavía se desconocen las causas del deceso. "Se descompuso y vomitó con olor a vino", aseguró María sobre el estado en el que volvió su hija.

Ante este cuadro, la mujer insistió en que se bañe y se cambie antes de ir a dormir, y descartó que la descompostura tuviera que ver con algo que comió en su casa antes de la salir para la fiesta. Cerca de las 10, María fue a ver cómo estaba su hija y notó que no respiraba.

Enseguida se dio aviso al 911 y efectivos le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), hasta que llegó el Servicio de Emergencias Coordinado, cuyo personal constató el fallecimiento de la menor. "Algo le pusieron en la bebida, lo que pudo haber provocado una descompostura o un infarto", insistió su familiar.

La investigación La causa por la muerte repentina de Kiara Farías, una chica de 14 años, en Mendoza, luego de volver de una fiesta de 15, quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia. Hasta el momento la Justicia no informó oficialmente la causa del fallecimiento a la espera de los resultados de la autopsia y los estudios toxicológicos de rigor. Paralelamente, buscan reconstruir las últimas horas de la víctima para saber qué ocurrió dentro del salón, por lo que la fiscalía dispuso citar a declarar a los adolescentes que participaron de la fiesta.