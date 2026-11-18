Un jugador, oriundo de Victoria, provincia de Buenos Aires, acertó los seis números de "La Segunda" y se convirtió en millonario de la noche a la mañana: embolsará $3.294.600.472.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 18 de noviembre de 2026.

El sorteo 3.427 del Quini 6 de este miércoles 18 de noviembre repartió un premio millonario para un apostador en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: el afortunado se llevó más de $3.000 millones, en el sorteo de "La Segunda".

Números ganadores: 03 - 09 - 20 - 25 - 37 - 40

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 18 de noviembre de 2026

Números ganadores: 07 - 18 - 20 - 26 - 28 - 36

6 aciertos: un ganador. Premio: $3.294.600.472

5 aciertos: 30 ganadores. Premio: $1.370.834

4 aciertos: 2.460 ganadores Premio: $5.015

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 18 de noviembre de 2026

Números ganadores: 00 - 07 - 14 - 25 - 29 - 36

6 aciertos: vacante. Premio: $3.113.164.973

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 18 de noviembre de 2026

Números ganadores: 08 - 19 - 2 - 21 - 33 - 38

5 aciertos: 17 ganadores. Premio: $21.702.072

Pozo extra: resultado del miércoles 18 de noviembre de 2026

Números ganadores: 00 - 03 - 07 - 09 - 14 - 18 - 20 - 25 - 26 - 28 - 29 - 36 - 37 - 40

6 aciertos: 333 ganadores. Premio: $600.600

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.428 del Quini 6 se realizará el domingo 22 de noviembre a las 21.15. Pozo estimado: $8.200.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.