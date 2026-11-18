En la antesala del Gran Premio de Las Vegas, la 21ª fecha del Mundial de Fórmula 1, Franco Colapinto buscará volver a sumar puntos tras seis carreras consecutivas sin lograrlo, luego de haber finalizado 13° en el GP de Brasil. El pilarense encarará un trazado callejero altamente singular, caracterizado por sus largas rectas, exigencias en la gestión de energía y un asfalto particular que obliga a los equipos a empezar prácticamente desde cero.
Uno de los factores determinantes para el fin de semana serán las bajas temperaturas previstas para la carrera, con marcas térmicas estimadas entre los 4° y los 6°. El propio corredor argentino remarcó que tanto los monoplazas como los neumáticos resultan muy sensibles cuando operan por debajo del rango de temperatura objetivo. No obstante, señaló que estas particularidades climáticas podrían abrir una ventana de oportunidad para que los equipos de la zona media sorprendan con un buen resultado.
En este escenario, el argentino recibió una noticia favorable tras confirmarse que Oscar Piastri sufrirá una penalización de 10 puestos en la grilla por instalar una nueva unidad de combustión interna en su McLaren. Esta sanción le liberará un puesto directo en la largada a Colapinto y a todos los pilotos que clasifiquen detrás del australiano. A esto se suma que tanto Franco como su compañero Pierre Gasly estrenarán una mejora en el turbo de sus motores Mercedes sin recibir ningún tipo de castigo en la parrilla.
Pensando a futuro, Colapinto compartió sus primeras sensaciones sobre el desarrollo del monoplaza de Alpine para 2027, luego de probar avances en el simulador. El argentino explicó que el nuevo auto va en la dirección buscada, resultando más predecible y corrigiendo inconvenientes identificados durante la presente temporada. Por ello, se mostró optimista en dar un salto cualitativo que le permita a la escudería volver a pelear más cerca de los puestos de vanguardia.
Pese a que la escudería se encuentra a 45 puntos de Racing Bulls en el Campeonato de Constructores, el argentino dejó en claro que no bajarán los brazos en las tres fechas restantes. "Es realmente importante seguir sumando puntos y seguir dando lo mejor de nosotros", enfatizó el pilarense, decidido a encarar el tramo final del certamen para terminar con la mayor motivación de cara al proyecto 2027.
Franco Colapinto en el paddock de Las Vegas con su compañero inseparable, el mate.
@AlpineF1Team
Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas: días, horarios y cómo verlo en vivo
En Argentina, podés ver el Gran Premio de Las Vegas a través de Fox Sports y por streaming en Disney+ Plan Premium y F1 TV Pro.
Jueves 19 de noviembre:
Viernes 20 de noviembre
- Práctica libre 2: 1 de la madrugada
- Práctica libre 3: 21:30
Sábado 21 de noviembre:
- Clasificación: 1 de la madrugada
Domingo 22 de noviembre:
- Carrera: 1 de la madrugada