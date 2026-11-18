Franco Colapinto, en la previa del GP de Las Vegas: entre el frío extremo, una sanción clave y su visión sobre el Alpine 2027 El piloto argentino de Alpine busca romper la racha sin sumar puntos en un circuito callejero con temperaturas estimadas entre los 4° y 6°. La penalización a Oscar Piastri y la nueva mejora en su motor le abren una oportunidad directa en la recta final de la temporada. Por Agregar C5N en









Colapinto junto a su muñequito Lego en Las Vegas.

En la antesala del Gran Premio de Las Vegas, la 21ª fecha del Mundial de Fórmula 1, Franco Colapinto buscará volver a sumar puntos tras seis carreras consecutivas sin lograrlo, luego de haber finalizado 13° en el GP de Brasil. El pilarense encarará un trazado callejero altamente singular, caracterizado por sus largas rectas, exigencias en la gestión de energía y un asfalto particular que obliga a los equipos a empezar prácticamente desde cero.

Uno de los factores determinantes para el fin de semana serán las bajas temperaturas previstas para la carrera, con marcas térmicas estimadas entre los 4° y los 6°. El propio corredor argentino remarcó que tanto los monoplazas como los neumáticos resultan muy sensibles cuando operan por debajo del rango de temperatura objetivo. No obstante, señaló que estas particularidades climáticas podrían abrir una ventana de oportunidad para que los equipos de la zona media sorprendan con un buen resultado.

Made a new friend pic.twitter.com/JUiHapvxKj — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 19, 2026 En este escenario, el argentino recibió una noticia favorable tras confirmarse que Oscar Piastri sufrirá una penalización de 10 puestos en la grilla por instalar una nueva unidad de combustión interna en su McLaren. Esta sanción le liberará un puesto directo en la largada a Colapinto y a todos los pilotos que clasifiquen detrás del australiano. A esto se suma que tanto Franco como su compañero Pierre Gasly estrenarán una mejora en el turbo de sus motores Mercedes sin recibir ningún tipo de castigo en la parrilla.

Pensando a futuro, Colapinto compartió sus primeras sensaciones sobre el desarrollo del monoplaza de Alpine para 2027, luego de probar avances en el simulador. El argentino explicó que el nuevo auto va en la dirección buscada, resultando más predecible y corrigiendo inconvenientes identificados durante la presente temporada. Por ello, se mostró optimista en dar un salto cualitativo que le permita a la escudería volver a pelear más cerca de los puestos de vanguardia.

Pese a que la escudería se encuentra a 45 puntos de Racing Bulls en el Campeonato de Constructores, el argentino dejó en claro que no bajarán los brazos en las tres fechas restantes. "Es realmente importante seguir sumando puntos y seguir dando lo mejor de nosotros", enfatizó el pilarense, decidido a encarar el tramo final del certamen para terminar con la mayor motivación de cara al proyecto 2027.