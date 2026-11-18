"Están al horno": Julia Strada aseguró que al Gobierno "le faltan más de u$s15.000 millones para el año que viene" La diputada advirtió sobre la insostenibilidad del programa financiero 2027 y la fuerte desconfianza de los inversores. "No es el peronismo, el problema es que el mercado no les cree", aseguró. Por Agregar C5N en









Julia Strada, diputada del peronismo y directora del CEPA. Julia Strada, diputada del peronismo y directora del CEPA.

La diputada Julia Strada advirtió sobre la insostenibilidad del programa financiero 2027 y aseguró que al Gobierno "le faltan más de u$s15.000 millones para el año que viene". La legisladora peronista focalizó su análisis en la desconfianza de los inversores hacia la actual gestión y rechazó que las dudas respondan a la posibilidad de un triunfo opositor en los comicios.

"Están al horno, porque fijate que (Luis) Caputo en algún momento no quería hablar de riesgo kuka, porque decía: 'Si yo hablo de riesgo kuka, reconozco que la oposición puede ganarnos'. Ahora volvió con la del riesgo kuka", analizó la directora del CEPA en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno.

En esa misma línea, apuntó contra la credibilidad del ministro de Economía y del presidente Javier Milei como la verdadera causa de la inestabilidad: "El problema que tienen es que el mercado no les cree. No es el peronismo, más allá de que efectivamente las chances de ganar son reales".

El Gobierno no tiene los millones que le faltan para el próximo año Respecto a la insostenibilidad del programa financiero oficial, la economista detalló los compromisos inminentes que asume el Estado y la brecha existente entre las obligaciones de pago y las reservas disponibles.

"En año que viene vencen u$s7.000 millones con el FMI (...). En total le faltan u$s15.600 millones para el año que viene. Cualquiera que mira el mercado hace la cuenta de almacenero y lo ve", sentenció la diputada.