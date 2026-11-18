La actriz compartió imágenes de una jornada escolar de su hija Rufina, en la que también estuvieron presentes Nicolás Cabré y la actual novia del actor. Cómo fue el encuentro.

En medio del escándalo con la conductora, La China Suárez subió una serie de fotos junto a su hija mayor.

En medio del escándalo por su enfrentamiento con Wanda Nara , Eugenia "La China" Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática, aunque esta vez por un motivo completamente diferente: compartió una jornada familiar con sus hijos en un evento escolar en el que también estuvo presente su expareja, Nicolás Cabré.

Se filtró lo que hizo Mauro Icardi a escondidas de la China Suárez mientras cursa un conflicto con Wanda Nara

La actriz recurrió a sus redes sociales para compartir una serie de imágenes del Sports Day del colegio de Rufina Cabré, su hija mayor, fruto de su relación con el actor.

En una de las postales, Suárez se mostró junto a la adolescente mientras participaban de una de las actividades deportivas organizadas por la institución, dejando en evidencia que disfrutaron de un momento especial entre madre e hija.

Sin embargo, la presencia de Nicolás Cabré no pasó inadvertida. El actor también asistió al evento para acompañar a Rufina y lo hizo junto a su actual pareja, Rocío Pardo. De esta manera, ambos padres coincidieron en la jornada escolar, aunque no trascendieron detalles sobre cómo fue el encuentro entre ellos.

La actriz y su expareja volvieron a coincidir en una actividad escolar de la adolescente de 13 años dejando en evidencia que, pese a su separación, ambos siguen presentes en los momentos importantes de la vida de su hija.

Pero esa no fue la única postal familiar que compartió La China. En medio de los escándalos mediáticos que la tienen como protagonista, también publicó una tierna fotografía junto a Amancio, uno de los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, y mostró así otra faceta de su intimidad, lejos de las polémicas.

Captura: web

Ángel de Brito reveló un desconocido romance de La China Suárez

Ángel de Brito sorprendió al revelar un supuesto romance desconocido de La China Suárez con un reconocido futbolista de la Selección argentina. La información surgió durante una emisión de su programa en Bondi Live.

Según explicó el periodista, el presunto acercamiento habría ocurrido cerca de la época en que la actriz se encontró con Mauro Icardi en París. Sin embargo, aclaró que la información provenía de una fuente y no presentó una confirmación directa de los involucrados.

China Suárez y Leandro Paredes

"Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa. Ojos lindos", lanzó Ángel de Brito, dejando una pista que rápidamente despertó especulaciones sobre la identidad del futbolista.

Entre risas, el conductor agregó: "Muy bien, las bondiolas son más rápidas que nuestra producción, que nos están mirando con cara de: '¿Qué está diciendo este boludo?'". Sus declaraciones generaron repercusión por la posibilidad de un vínculo sentimental hasta entonces desconocido.

El futbolista señalado sería Leandro Paredes, campeón del mundo con la Selección argentina. El medio sostuvo que ambos habrían concretado un encuentro, aunque el supuesto vínculo no habría prosperado.