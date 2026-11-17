"Me fracturó el cráneo": revelaron otra brutal denuncia contra el profesor de rugby que atacó a un médico en Córdoba Se trata de un episodio ocurrido en 2024 tras un roce vehicular, cuando el agresor golpeó a un joven de 19 años y le provocó lesiones graves. Luego de la detención del entrenador por un nuevo caso de agresión, el denunciante volvió a exigir justicia luego de dos años sin respuestas. Por Agregar C5N en









Eric Labiuk tenía 19 años cuando sufrió una brutal golpiza por parte del profesor de rugby Martín Roberto Díaz.

El profesor de rugby detenido por la brutal golpiza a un médico suma otra denuncia por un ataque previo en Córdoba. Se trata de un episodio ocurrido en 2024 tras un roce vehicular, cuando el agresor golpeó en la cara a un joven de 19 años y le provocó lesiones graves. "Me fracturó el cráneo", expresó el joven. Con su detención por la golpiza al profesional de la salud, el denunciante volvió a exigir justicia luego de dos años sin respuestas.

La detención de Martín Roberto Díaz, el profesor de rugby acusado de agredir a un médico en barrio Docta, reavivó una denuncia previa de junio de 2024 realizada por Eric Labiuk, quien en ese entonces tenía 19 años y afirmó haber sufrido una fractura de cráneo tras ser golpeado por él durante un incidente vial. Según el relato del joven, el altercado comenzó camino al velorio de un amigo cuando un roce entre ambos vehículos provocó la rotura de un espejo retrovisor, desatando una violenta reacción en la que Díaz lo increpó agresivamente, le rompió un vidrio del auto y lo escupió en la cara.

“Estaba yendo a despedir a mi amigo y, por una discusión de tránsito, encima de que me rompe el vehículo, agresivamente me increpa, rompe el vidrio, me escupe en la cara”, recordó el joven en diálogo con Telenoche (ElDoce). “Al bajar, me vuelve a increpar metiéndome un golpe en la cara. Yo en ese momento no sabía, pensé que era solo un dolor de cabeza”, explicó Labiuk y agregó que los dolores eran tan intensos que debió acudir al Hospital de Urgencias, donde descubrió que había sufrido una lesión grave a consecuencia de la feroz golpiza propinada por Díaz. "Me fracturó el cráneo”, expresó.

A raíz de la agresión, el joven debió guardar casi un mes de reposo y aún sufre dolores de cabeza debido a que su fractura de cráneo no soldó correctamente, una secuela que no pudo corregir por falta de dinero para una cirugía. Además, el joven convivió con el temor de cruzarse con su agresor en el barrio y recordó que, durante el ataque, Díaz actuó con total violencia ignorando los gritos de súplica de su propia hija de 10 años.

A dos años del episodio, Labiuk cuestionó la inacción de la Justicia, denunciando que su causa nunca avanzó ni fue citado a declarar a pesar de haber presentado todas las pruebas. Según su testimonio, el agresor permaneció en libertad y tuvieron que esperar a que atacara a otra víctima —quien sobrevivió de milagro— para finalmente tomar medidas.

Tras conocerse la reciente detención de Díaz, el joven expresó un gran alivio al sentir que por fin comienza a hacerse justicia y que el hombre ya no representa un peligro en la calle. Finalmente, señaló que nunca recibió disculpas y calificó la golpiza como un acto de violencia completamente injustificado y sin sentido. Córdoba: profesor de rugby le dio una brutal golpiza a un hombre por "mirar a su pareja" Un profesor de rugby le propinó una feroz golpiza a un hombre que estaba sentado en una pizzería en la ciudad de Córdoba porque, presuntamente, había mirado a su pareja de forma indebida. La agresión tuvo lugar en el barrio Docta, y quedó registrada por las cámaras de seguridad. El acusado, que fue identificado por sus iniciales como M.R.D., está relacionado al Club Universitario de Córdoba. Fue detenido por la Policía, mientras que la víctima fue internadas por las lesiones que sufrió en el rostro: una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda.