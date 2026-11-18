Córdoba: echaron de su trabajo al profesor de rugby que le dio una golpiza a un hombre en una pizzería La empresa decidió desvincular a Martín Roberto Díaz, luego de que se conocieran las imágenes del ataque contra un médico en un local gastronómico del barrio Docta. Por Agregar C5N en









El acusado continúa detenido y enfrenta una imputación por lesiones graves, amenazas y violación de domicilio.

Martín Roberto Díaz, el hombre de 47 años detenido por la brutal agresión a un médico en una pizzería de la ciudad de Córdoba, fue despedido de AstraZeneca, la empresa en la que trabajaba desde abril de 2025. La decisión se conoció este miércoles, luego de que el episodio tomara estado público y se difundieran las imágenes de la golpiza.

La desvinculación fue confirmada por la compañía a través de un comunicado, en el que manifestó su rechazo a cualquier tipo de violencia. "No avalamos ningún acto de violencia o agresión física o verbal, y destacamos que esta clase de conductas no están alineadas a los valores de la compañía ni son admitidas dentro del ámbito laboral", señalaron.

La firma informó que resolvió poner fin al vínculo laboral con el acusado, una determinación que, según explicó, tomó en el marco de sus facultades legales.

Díaz se desempeñaba como gerente de ventas médicas y había ingresado a la compañía en abril de 2025. Antes había trabajado durante casi 13 años en una empresa del sector de salud e higiene y también había tenido un breve paso por una firma cordobesa.

Díaz también fue despedido del club donde enseñaba rugby La decisión empresarial se suma a las medidas adoptadas por el Club Universitario de Córdoba, donde el acusado se desempeñaba como profesor de rugby. La institución resolvió apartarlo de todas sus actividades y funciones, además de suspenderlo como socio hasta que exista una resolución judicial sobre el caso.

En los últimos días, la Justicia agravó la imputación en su contra, que pasó de lesiones leves y amenazas a lesiones Díaz permanece detenido a disposición de la Fiscalía UTI 22graves, amenazas y violación de domicilio, luego de que se conociera la gravedad de las heridas sufridas por Mauro Sampietro, la víctima del ataque. La agresión ocurrió el 6 de noviembre en una pizzería del barrio Docta, en el sudoeste de la capital cordobesa. Según la investigación, el conflicto comenzó cuando Díaz acusó al médico de mirar a su pareja. La discusión terminó con una violenta golpiza que quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.