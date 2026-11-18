Este miércoles 18 de noviembre de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados:
Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Sale o Sale" repartió alegría a 11 jugadores, que acertaron los cinco números y embolsaron más de $3 millones, cada uno.
Este miércoles 18 de noviembre de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados:
NÚMERO PLUS 7
Números ganadores: 10 - 11 - 13 - 16 - 33 - 34
6 aciertos: vacante. Premio: $4.744.316.984
5 aciertos: 3 ganadores. Premio: $5.592.490
4 aciertos: 273 ganadores. Premio: $12.291
Números ganadores: 00 - 09 - 14 - 21 - 25 - 29
6 aciertos: vacante. Premio: $2.612.217.610
5 aciertos: 5 ganadores. Premio: $7.797.200
4 aciertos: 308 ganadores. Premio: $10.894
Números ganadores: 07 - 09 - 11 - 15 - 23 - 28
6 aciertos: vacante. Premio: $3.149.630.013
Números ganadores: 07 - 16 - 17 - 25 - 26 - 34
5 aciertos: 11 ganadores. Premio: $3.928.609
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 21 de noviembre a las 22. POZO ESTIMADO: $31.897.000.000
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.