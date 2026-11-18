Agustín Rossi: "Si el peronismo va unido, estamos muy cerca de ganar en primera vuelta" Durante una entrevista con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, el diputado nacional de Unión por la Patria sostuvo que el peronismo debe "construir una única opción electoral" de cara a 2027. "Lo que yo recibo en la calle es la demanda de unidad", afirmó. Por Agregar C5N en









Agustín Rossi estuvo como invitado en Minuto Uno con Gustavo Sylvestre. Agustín Rossi estuvo como invitado en Minuto Uno con Gustavo Sylvestre.

El diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi aseguró que "si el peronismo va unido" está "muy cerca de ganar en primera vuelta" en las elecciones de 2027 y, si bien reconoció que "es natural que existan posicionamientos" dentro de un espacio tan grande, señaló que lo que recibe de los votantes "es la demanda de unidad".

"El Gobierno llega a esta reforma política porque ve claramente que tiene serio riesgo de perder las elecciones; es una decisión política basada en el miedo", sostuvo este miércoles durante una entrevista con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, por C5N, y señaló que el oficialismo "intenta modificar el sistema electoral para beneficiarse exclusivamente ellos".

Ante un eventual escenario de suspensión de las PASO, Rossi propuso que el peronismo realice "internas abiertas" con boleta única para definir su candidato a presidente. "Me parece que el momento de hoy es tener un candidato que sea legitimado por el voto popular. Eso le va a dar muchísima potencia electoral para las elecciones generales", analizó.

"Lo que no podemos hacer es que se generen las condiciones para que el peronismo vaya dividido, porque eso deja una oportunidad enorme para que (Javier) Milei gane en primera vuelta", advirtió el diputado santafesino. "No se puede apostar a que la unidad se va a dar en función del acuerdo y el consenso, me parece que es un error. Siempre tenemos que tener un método para dirimir las diferencias", consideró.

"A mí me parece que el peronismo tiene que garantizar construir una única opción electoral para las próximas elecciones. Si el peronismo va unido, yo creo que estamos en condiciones de ganar en primera o en segunda vuelta. Creo que estamos muy cerca de poder ganar en en primera vuelta", vaticinó.