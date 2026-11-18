Vicente López instaló nuevas cámaras en todas sus patrullas para monitorear en tiempo real los operativos de seguridad El municipio incorporó 80 cámaras con analíticas inteligentes en sus móviles de patrulla. El nuevo sistema permite supervisar lo que sucede dentro y fuera de los vehículos desde ESCUDO, detectar situaciones de riesgo y generar alertas para prevenir incidentes. Por Agregar C5N en









La intendenta Soledad Martínez presentó la incorporación.

Vicente López incorporó un nuevo sistema de cámaras en sus patrullas municipales para fortalecer las tareas de prevención y mejorar el monitoreo de los operativos de seguridad. Se instalaron dispositivos con analíticas inteligentes en todos los móviles que recorren los barrios, con cámaras online que registran tanto el interior como el exterior de cada vehículo y transmiten imágenes en vivo al centro de monitoreo ESCUDO.

La intendenta Soledad Martínez presentó la incorporación y explicó el alcance de la actualización: “ Estamos incorporando cámaras en todas las patrullas de Vicente López, las últimas en todas las camionetas que circulan por todos los barrios. Son cámaras internas y externas en cada una de las patrullas. Eso nos permite, hacia adentro, poder monitorear, controlar y darle también tranquilidad a los agentes que están dentro de la patrulla. Y las cámaras hacia afuera permiten que en tiempo real podamos hacer seguimiento del patrullaje que hacen nuestros agentes o de algún tipo de operativo de seguridad ”.

El nuevo equipamiento cuenta con analíticas que generan alertas cuando detectan que un agente se queda dormido, fuma o habla por teléfono mientras conduce. Además, la transmisión en vivo permite supervisar los procedimientos de manera inmediata, identificar situaciones de riesgo y contar con imágenes que pueden ser presentadas como evidencia ante la Justicia.

A diferencia del sistema anterior, que no permitía visualizar las imágenes en tiempo real y requería buscar manualmente las grabaciones cuando era necesario consultarlas, la nueva tecnología permite que desde ESCUDO se monitoree de manera simultánea lo que sucede dentro y fuera de cada patrulla.

Política integral de seguridad Martínez sostuvo que la incorporación forma parte de una política integral de seguridad del Municipio frente a la situación de creciente inseguridad en la provincia: “ Nosotros todos los recursos que tenemos los vamos a invertir en seguridad. Cada recurso disponible va a estar al servicio de la seguridad de los vecinos. Esta incorporación de cámaras no es una medida aislada, es parte de nuestro plan integral de seguridad. Incorporar tecnología previene delitos y hace que podamos atrapar delincuentes. Hoy la seguridad de Vicente López la garantizamos desde el municipio, y no desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires ”.

Con esta actualización, el sistema de patrullaje suma herramientas para supervisar en tiempo real el trabajo de los agentes, mejorar la prevención y respaldar tanto a quienes salen diariamente a cuidar a los vecinos como a las personas que viven y trabajan en la ciudad.