El juez federal Daniel Rafecas determinó que el agente Cristian Rivaldi actuó fuera de los protocolos al atacar a Fabrizia Pegoraro y a su madre durante una marcha de jubilados frente al Congreso en septiembre de 2024. Además, ratificó la pena de prisión en suspenso.

El agente Rivaldi fue condenado a un año y tres meses de prisión en suspenso.

El juez federal Daniel Rafecas difundió este martes los fundamentos de la condena a un año y tres meses de prisión en suspenso contra el policía Cristian Rivaldi por gasear a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre en una marcha frente al Congreso en septiembre de 2024.

Rivaldi resultó culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves, con inhabilitación por dos años y medio. El fallo marca la primera condena judicial contra un uniformado por irregularidades en operativos de protesta frente al Parlamento.

Ambas víctimas estaban sentadas en el asfalto de avenida Rivadavia al momento del ataque. Rafecas descartó la falta de visión del agente, pues tenía el visor alto y hubo gritos de alerta: "No hubiese sido posible para Rivaldi desconocer la presencia de Carla y Fabrizia Pegoraro".

El juez sostuvo que los videos probaron la intención del policía, cuyo disparo provocó conjuntivitis química a la niña. "Los videos e imágenes muestran un manejo consciente y con conocimiento disponible de todos aquellos elementos objetivos del tipo", afirmó Rafecas.

La resolución comprobó que el uniformado vulneró el reglamento sobre armamento no letal, pues las víctimas no representaban peligro alguno y el derribo de vallas ocurrió media hora antes. Además, el jefe del operativo declaró que el uso del químico resultó injustificado.

Al graduar la sanción, el magistrado consideró como agravante los 20 años de antigüedad de Rivaldi y su rol como instructor en control de disturbios. Según el fallo, conocía las normas de cuidado infantil pero "obvió tener especial atención y cuidado ante la presencia de una menor de edad".

Como atenuantes, Rafecas valoró la falta de antecedentes y las disculpas del efectivo en el juicio oral. "Un comportamiento alternativo conforme a derecho por parte del acusado hubiera evitado el resultado, con una probabilidad rayana a la certeza", concluyó el juez.

La querella celebró la sentencia judicial y anunció denuncias contra Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva

Tras conocerse los fundamentos, el abogado querellante Gregorio Dalbón destacó la relevancia del fallo contra el agente federal. El letrado afirmó que "es la primera condena por un episodio de represión durante el gobierno de (Javier) Milei. Y es una condena por violencia institucional".

Télam

Dalbón adelantó una denuncia por encubrimiento agravado contra Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva por difundir un video falso. En paralelo, avanzan a juicio oral otras tres causas contra efectivos federales por herir al fotógrafo Pablo Grillo, a otro manifestante y a una jubilada.