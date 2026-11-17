Reclamo millonario por el fallido recital de Shakira en Córdoba: qué pasará con el dinero de las entradas La justicia provincial habilitó un proceso colectivo para resarcir a los asistentes al fallido recital de Shakira, que se vio interrumpido por una tormenta eléctrica. Por Agregar C5N en









La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda millonaria de los fanáticos por el fallido recital de Shakira, que se interrumpió en diciembre pasado por una tormenta eléctrica, y dio curso a un proceso colectivo contra las productoras organizadoras del espectáculo.

La resolución fue dictada por el juez Civil y Comercial de 5ª Nominación, Ricardo Guillermo Monfarrell, contra las compañías Universo Jiménez (Jiménez Records SAS y U J S.A.) y Fénix Entertainment Group (FEG Entretenimientos SA), luego de la presentación de la asociación de consumidores Cesyac junto a un grupo de asistentes al evento.

Al tratarse de un caso de incidencia colectiva, el fallo habilita para resarcir a miles de espectadores que se quedaron con la presentación incompleta del show de la colombiana en el Estadio Mario Alberto Kempes debido a una tormenta. Cerca de 40 mil personas debieron evacuar el predio, en medio del desorden y sin personal guía suficiente, demorando hasta una hora y media en salir.

Qué se reclama en la demanda colectiva La demanda colectiva contra los organizadores del recital de Shakira en Córdoba, que no pudieron terminar el show ya que se suspendió de forma anticipada por una tormenta eléctrica el pasado 14 de diciembre, exige el 50% de la devolución de las entradas. Se reclama la mitad del valor abonado para todos los que compraron su ticket, y una compensación económica equivalente (tomando un valor de referencia) para quienes asistieron con entradas gratuitas o de cortesía.

Además, la acción judicial solicita una multa ejemplar por considerar que hubo indiferencia hacia la seguridad del público. El monto pedido equivale a 10,5 canastas básicas totales (para un hogar tipo 3 según el INDEC) a favor de cada espectador alcanzado. Además del resarcimiento económico, se pide obligar a las empresas organizadoras a implementar protocolos estrictos de prevención, información y evacuación para futuros eventos masivos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira) Los hechos El caso aborda la presentación de Shakira en Córdoba, el 14 de diciembre de 2025, en el marco de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Pese a que regían alertas amarilla y naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas fuertes y caída de granizo, desde la producción ratificaron que el evento no se suspendería por lluvia. El concierto comenzó con unos 40 minutos de demora respecto al horario original de las 21, y fue interrumpido de forma intempestiva cuando restaban cerca de 40 minutos para el final. El público se quedó sin el cierre escenográfico más esperado del tour y debieron evacuarse por sus propios medios en medio del temporal.