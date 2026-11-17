El único imputado es César Ezequiel Florentín, quien se declaró "inocente". La abogada defensora Celeste Vásquez pidió su absolución y el fiscal Sebastián Grys, prisión perpetua. La joven de 34 años fue asesinada el 8 de marzo de 2025 en Burzaco.

A más de un año del femicidio de Noelia Torres , el Tribunal Oral en lo Criminal Nº8 de Lomas de Zamora leerá el veredicto este miércoles a las 11 y sus amigas convocaron a asistir a la última audiencia. El juez Nicolás Amoroso decidirá si sentenciar al único imputado por el asesinato, César Ezequiel Florentín , o si absolverlo, como propuso la abogada defensora, Celeste Vásquez .

Noelia fue asesinada el 8 de marzo de 2025 en su departamento en Burzaco de al menos 10 puñaladas , la mayoría en su rostro. Florentín fue encontrado en fue encontrado en "estado de shock" sentado en las escaleras del edificio en el que vivían ambos.

Una ventana de la casa de la víctima que conectaba con el balcón de su vecino de 22 años estaba entreabierta y el imputado tenía manchas de sangre en su ropa, un corte profundo en el cuello y rasguños en el pecho y las muñecas . Sin embargo, Vázquez pidió la absolución de su cliente "no hay pruebas" que acrediten la autoría. De condenarlo, pidió que el juez lo haga por homicidio simple, sin el agravante por mediar violencia de género .

En el baño de Florentín encontraron cuchillos y cabellos, pero los peritajes no permitieron determinar a quién pertenecía el material genético . En el patio del edificio hallaron pelos y una prenda de ropa interior femenina, pero no se pudo establecer que fueran de Noelia. Además, la víctima tenía las uñas muy cortas y tampoco se encontró material genético del acusado allí. Durante el juicio se descartó la hipótesis del intento de abuso sexual.

Para Grys, el crimen quedó acreditado y alegó que Florentín saltó de su balcón al de Noelia y la atacó mientras estaba en su habitación. Sus amigas la encontraron entre la 16 y las 17 luego de que un bombero tirara la puerta cerrada con llave . El fiscal sostuvo que el acusado tuvo tiempo para limpiar las pruebas del crimen.

Noelia Torres, radióloga de 34 años asesinada en Burzaco el 8 de marzo de 2025.

Una amiga de la infancia de Noelia que se encarga de difundir el caso, Dana Guzzo, describió que la relación de la víctima con su vecino "era nula", pero detalló que la radióloga de 34 años le había dicho a una amiga que le temía. "Por el aspecto o por cómo la observaba, algún rasgo le dio miedo y ella lo expresó", aseguró Dana a C5N.

La joven sostuvo: "Es leer la causa en profundidad para entender bien cómo fueron las cosas porque nosotras lo tenemos muy claro, esto es solo un proceso obligatorio y judicial".

"Los manotazos de ahogado se notaron, de la abogada defensora porque no tiene fundamentos, no tiene de dónde agarrarse", consideró Dana y afirmó: "A criterio de cualquier persona pensante esto cae por su propio peso, no tiene sentido ni siquiera que esté en discusión".

El dolor de las amigas de Noelia Torres por la deshumanización judicial

Sin abogada querellante, desde el principio entendieron que "la defensa no iba a ser la misma" solo con un fiscal. Este tipo de situaciones se da cuando la familia de la víctima no quiere o no puede contratar un abogado y el fiscal asume no solo la defensa de la persona damnificada, sino también de los intereses del Estado.

Sin embargo, no fue el único dolor con el que tuvieron que lidiar. A Dana la perturbó "tener que volver a escuchar todo" y la forma "tan poco humana" en que fueron tratadas. "No sabía que era así, siempre tuve fe en que los procesos se daban un poco más humanizados y me di cuenta que no", lamentó la mujer y lo definió como "un proceso muy injusto".

Por el cumpleaños de Noelia Torres, sus amigas realizaron un mural en el Colegio Nacional de Adrogué donde la conocieron.

"Cualquiera te puede hacer callar la boca cuando pretendés hablar o preguntar desde la ignorancia para entender un poco más la situación que estás viviendo y que tuvo que vivir esa persona", describió la amiga de Noelia.

Incluso, el imputado tuvo un último gesto de maltrato con ellas: "Tuvo el cinismo de silbar cuando se iba detenido delante nuestro mirándonos a los ojos".