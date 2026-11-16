Cristina Kirchner impulsa a Guillermo Michel para representar al peronismo en el Consejo de la Magistratura La expresidenta cerró el frente judicial del PJ tras un encuentro en San José 1111. Con esta decisión, el espacio busca fortalecer su postura en el cuerpo con un perfil técnico vinculado al ámbito tribunalicio. Por Agregar C5N en









Cristina Kirchner decidió impulsar a Guillermo Michel para el Consejo de la Magistratura.

La expresidenta Cristina Kirchner decidió impulsar al diputado entrerriano Guillermo Michel para ocupar la silla del bloque del Partido Justicialista (PJ) en el Consejo de la Magistratura, en una jugada política destinada a cerrar el frente judicial del espacio y fortalecer su presencia en el organismo durante la actual etapa de renovación de representantes del Congreso.

La definición surgió luego de una reunión entre la exmandataria y el legislador en San José 1111. Con esta designación, la conducción partidaria apuesta a ampliar su base de trabajo en el plano tribunalicio mediante un dirigente profesional que posee vínculos directos con el ámbito judicial.

Michel, quien se desempeñó como funcionario de su gobierno en la AFIP, asumirá esa representación en el turno institucional correspondiente al Poder Legislativo. El Congreso debe enviar ahora a sus delegados para completar la integración del cuerpo, luego de las elecciones realizadas por los estamentos de abogados y jueces.

En la Cámara de Diputados, la distribución numérica de las fuerzas políticas otorga dos lugares a La Libertad Avanza por su condición de primera minoría y una banca al peronismo, la cual quedará en manos del legislador entrerriano. El cuarto asiento correspondiente a la segunda minoría permanece bajo disputa entre el bloque de Provincias Unidas y el PRO.

El peronismo consolida su representación parlamentaria en el Senado En paralelo a la negociación en la Cámara baja, el bloque peronista fortaleció su estructura en el Senado. La incorporación del senador por La Rioja, Fernando Rejal, permitió que la bancada se consolide como la primera minoría dentro de la Cámara alta.

Esta maniobra política, articulada entre Cristina Kirchner y el gobernador riojano Ricardo Quintela, habilita al Partido Justicialista a nominar dos representantes propios por el Senado. Los elegidos para ocupar esas bancas en el Consejo de la Magistratura son Wado De Pedro y Florencia López. De este modo, el esquema parlamentario del peronismo completa su estrategia institucional en ambas cámaras legislativas. Con las postulaciones de De Pedro y López en el Senado, sumadas al ingreso de Michel por Diputados, el espacio busca garantizar una presencia coordinada en el ámbito judicial.