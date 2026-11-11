11 de noviembre de 2026 Inicio
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Triple lesbicidio en Barracas: la defensa de Barrientos pidió la absolución porque "no se comprobó" la autoría

Los abogados Ricardo Richiello y Florencia Díaz Cantón consideraron que la prueba "no fue suficiente" para demostrarlo ni para aplicar los agravantes que pidieron la querella y la Fiscalía. La sentencia se conocerá el próximo miércoles.

Maira Haunau
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Maira Haunau
Justo Fernando Barrientos

Justo Fernando Barrientos, el único imputado por el triple lesbicidio en Barracas.

Ministerio Público Fiscal de la Nación

El abogado Ricardo Richiello y la abogada Florencia Díaz Cantón alegaron este miércoles en defensa de Justo Fernando Barrientos, el único imputado por el lesbicidio de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante en Barracas. El dúo pidió que el imputado sea absuelto o, de ser condenado por homicidio, que no se apliquen los agravantes incluidos en la acusación.

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Barrientos está imputado por "homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con un medio idóneo para generar peligro común, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento y por haber sido cometido con odio" y esperó el juicio detenido de forma preventiva en Complejo Penitenciario de Ezeiza. La pena más alta para este crimen es la prisión perpetua, según el artículo 80 del Código Penal.

Para la defensa, "no se comprobó con certeza" que el acusado haya sido el autor del incendio que provocó las heridas mortales a las tres lesbianas y que casi terminó con la vida de Sofía Castro Riglos, la única que sobrevivió al fuego en mayo de 2024.

Activistas LGBT+ acompañan los juicios desde las plazas frente a Tribunales.

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Richiello señaló la "imposibilidad de tener por reconstruido" el hecho y el medio empleado e incluso remarcó que "la única referencia que se tiene no da cuenta de que las habitantes de la habitación 14 estuviesen descansando". También enfatizó que el incendio "fue calificado como un incendio chico" para cuestionar el agravante de peligro común.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº5, integrado por los jueces Adrián Pérez Lance (presidente), Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, leerá la sentencia el miércoles 18 de noviembre luego del derecho a réplica de la querella. La audiencia comenzará a las 9:30. De aplicar el agravante por odio, se convertirán en el primer tribunal en condenar un lesbicidio en la historia de Argentina.

El cuestionamiento a los agravantes de odio y violencia de género

Díaz Cantón, por su parte, argumentó por qué "la prueba que se produjo no fue suficiente para acreditar" que, en caso de condena, tenga que aplicarse el agravante por odio a la orientación sexual y el agravante por violencia de género que pidieron agregar desde la querella y la Fiscalía.

Para la primera, la joven profesional consideró que "el odio profundo sostenido al colectivo" que se le adjudica a Barrientos "no existe" porque "no hubiera convivido pacíficamente con dos personas que pertenecen a dicho colectivo", pero también remarcó como prueba que el acusado "no fue a viralizar el acto sintiéndose orgulloso de lo que había hecho".

Díaz Cantón reflexionó: "Quiero destacar la actitud posterior de Barrientos y distinguir la conducta que pretende atribuírsele con lo sucedido días atrás en los Bosques de Palermo donde los agresores eligieron a sus víctimas, fueron a buscarlas y después de agredirlas subieron los videos a sus redes jactándose de lo que habían hecho orgullosos. Es un parámetro más a valorar la conducta posterior".

Ricardo Richiello y Florencia Díaz Cantón durante sus alegatos.

Ricardo Richiello y Florencia Díaz Cantón durante sus alegatos.

"No se mostró orgulloso de nada, lo que hizo fue autolesionarse por las acusaciones que venía recibiendo, pero no fue a viralizar el acto sintiéndose orgulloso de lo que había hecho", insistió la abogada.

En referencia a la violencia de género, Díaz Cantón descartó que existiera una relación asimétrica de poder entre Barrientos y las víctimas. "Todos los vecinos estaban en una situación de casi igual vulnerabilidad", señaló.

"No se trataba de un futbolista de elite millonario y las chicas no dependían de él. Era una persona vulnerable igual que ellas, con un trabajo de changas. Carece de lógica hablar de asimetría de poder diciendo que las chicas no tenían trabajo y él sí", apuntó la abogada.

Las críticas de la querella de la FALGBT a la comparación con el ataque transfóbico en Palermo

La abogada de la querella colectiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), Samanta Pedrozo, consideró "desafortunado" el comentario de Díaz Cantón que comparó a Barrientos con los agresores de las mujeres trans en los Bosques de Palermo y le remarcó a C5N que "no es una buena defensa".

Pedrozo recordó que se trata de una defensoría oficial que no eligió el caso, sino que se los asignaron y fueron a cumplir con un rol laboral, pero sobre la comparación con el ataque transfóbico remarcó: "No hace falta que Barrientos se saque una selfie o grabe un video cuando está prendiendo fuego la habitación para saber que actuó con odio, son otros parámetros los que hay que tener en cuenta. No los cuestionó porque no tiene con qué".

Samanta Pedrozo, abogada querellante por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

Samanta Pedrozo, abogada querellante por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

Además, la abogada querellante sostuvo que su colega "no conoce los detalles" del ataque que comentó y "no tiene participación" en ninguna causa relacionada con él, a diferencia de ella. "El segundo error es hacer una valoración personal suya desafortunada porque ningún fallo, jurisprudencia ni tribunal dijo que es un requisito para acreditar el odio evaluar la conducta posterior del autor", apuntó Pedrozo.

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