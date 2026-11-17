La medida había sido solicitada la semana pasada por la defensa de la abogada argentina, quien permanece en el país tras pagar una fianza de u$s18.500 en abril.

La Justicia brasileña negó el juicio abreviado por la denuncia de racismo contra Agostna Páez.

La Justicia brasileña rechazó este martes el pedido de juicio abreviado presentado por la defensa de Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años acusada de haber realizado gestos racistas contra tres mozos en un bar de Ipanema.

Fiestas sin celulares y rumores de infidelidad: qué pasó entre Neymar y Virginia Fonseca, la ex de Vinícius

Según confirmó su representante legal, Sebastián Robles, a la Agencia Noticas Argentinas, la solicitud había sido elevada la semana pasada ante la Fiscalía con el objetivo de resolver su situación procesal, pero fue desestimada.

Aunque el letrado buscó atenuar el impacto del fallo al asegurar que el expediente continúa en la misma instancia desde marzo, la joven permanece en la Argentina —tras haber pagado una fianza de u$s18.500 en abril para quedar sujeta a derecho— a la espera de una resolución definitiva por parte de los tribunales del país vecino. "Solo fue una no aceptación de juicio abreviado. El proceso está en el mismo lugar donde lo dejamos en marzo. Estamos esperando la resolución definitiva", explicó el defensor de Páez.

No obstante, la Fiscalía de Brasil declaró "inadmisible" el Acuerdo de No Persecución Penal (ANPP) basándose en los siguientes argumentos: "Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 14.532/2023, la injuria racial fue trasladada a la Ley de Racismo, convirtiéndose en un delito imprescriptible e inafianzable".

Además, señaló que "la gravedad concreta de las injurias raciales resulta explícitamente repulsiva: la acusada llegó a imitar gestos de primates para humillar deliberadamente a las víctimas. La propia defensa admite que la conducta de la acusada fue socialmente inadecuada", según se lee en el escrito.

Mariano Páez fue detenido en las últimas horas en Santiago del Estero. Redes sociales

Cómo empezó y cómo sigue el caso de Agostina Páez en Brasil

El proceso penal contra la abogada e influencer santiagueña comenzó en enero de 2026 durante sus vacaciones en Río de Janeiro, cuando discutió con tres empleados de un bar de Ipanema por un error en la cuenta. En medio de la discusión, fue filmada realizando gestos racistas, imitando a primates, un video que se viralizó de inmediato y derivó en su detención bajo cargos de injuria racial.

Como medida cautelar, las autoridades brasileñas le retuvieron el pasaporte, le prohibieron salir del país y la mantuvieron monitoreada con una tobillera electrónica durante casi tres meses.

La situación procesal dio un giro en abril, luego de que Páez pidiera disculpas públicas en una audiencia y la Fiscalía unificara las tres denuncias en un único cargo continuado. A partir de ello, la Justicia le concedió un habeas corpus y le permitió regresar a la Argentina tras fijar domicilio en el país y abonar una fianza cercana a los u$s18.500.

Sin embargo, el expediente sigue abierto: en noviembre de 2026, los tribunales brasileños rechazaron el acuerdo presentado por su defensa para evitar el proceso y ordenaron que la causa avance hacia un juicio ordinario.