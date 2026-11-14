Aníbal Gordon: de ladrón de bancos a ícono de la represión ilegal, la historia real detrás de la serie de Netflix

Hampón desde muy joven, luego integrante de la Triple A y de los servicios de inteligencia, fue uno de los principales protagonistas de la represión clandestina de los años 70. Su recorrido criminal y sus vínculos con las cloacas del Estado permiten entender la espiral de violencia que que atravesó buena parte de la historia argentina del siglo XX.

Hace unos días, Rodrigo de la Serna reflexionaba en la mesa de un streaming sobre Aníbal Gordon : “Es un personaje que permite entender el ascenso de la violencia política en la Argentina a partir del derrocamiento de Perón en 1955 y hasta el golpe militar de 1976, un período que todavía está lejos de estar saldado”.

Durante un rodaje de más de 100 días, el actor Diarios de motocicleta y Okupas se puso en la piel de uno de los personajes más brutales y oscuros de la Argentina del siglo XX, un tipo que atravesó muchos de esos momentos que De la Serna cree fundamentales en la espiral de violencia que de alguna manera condujo a -y culminó en- la desaparición de 30.000 personas.

La historia de Aníbal Gordon reúne algunos de los aspectos más oscuros de la Argentina. Su nombre quedó asociado a mucho de lo peor que pasó en este país: la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), las torturas y desapariciones, los secuestros extorsivos y el macabro centro clandestino de detención Automotores Orletti. Y, como si fuera poco, también fue ladrón de bancos, joyerías y obras de arte, actividades todas que llevó en paralelo con su participación en los circuitos de inteligencia.

La trayectoria de Gordon, que murió en una cárcel porteña en septiembre de 1987, constituye el eje de la miniserie Gordon, una nueva producción argentina de Netflix que se estrena este próximo miércoles 18 de noviembre. Rodrigo de la Serna interpreta al personaje central en una ficción de siete episodios dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik , basada en las investigaciones y los altamente recomendables libros Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista Marcelo Larraquy .

Aníbal Gordon nació en 1930 en Colón , una localidad chiquita y 100% agropecuaria del norte de la provincia de Buenos Aires. Su prontuario policial sumó las primeras páginas cuando Gordon tenía apenas 20 años y comenzó a acumular causas relacionadas con robos, estafas y otros delitos. Durante los años siguientes construyó una trayectoria vinculada con el mundo del hampa, en la que sus acciones se volvieron cada vez más osadas y profesionales.

De acuerdo a la reconstrucción de Marcelo Larraquy, Gordon habría comenzado a trabajar para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 1968. La relación entre su actividad delictiva y los organismos de inteligencia fue uno de los elementos más característicos de su trayectoria. Esa doble pertenencia le permitió moverse en “los dos lados del mostrador” y establecer contactos que, con el paso de los años, resultaron fundamentales para garantizar su impunidad durante muchas décadas.

A comienzos de los años setenta, Gordon encabezó una banda que protagonizó unos cuantos robos famosos, como el asalto a la sucursal del Banco de Río Negro, en Bariloche, cometido en 1971. La organización utilizaba armas de guerra y contaba con una estructura que excedía la de un grupo de “chorros” improvisados.

Ese mismo período incluyó el robo a una joyería de Buenos Aires, por el que Gordon terminó detenido y recibió una condena de tres años y medio de prisión que lo llevó a la cárcel de Devoto, donde compartió celda con integrantes de organizaciones revolucionarias, entre ellos militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del ERP. Muchos especulan que no fue casualidad, sino fue enviado ahí con el objetivo de espiarlos.

El 25 de mayo de 1973, cuando Cámpora asumió la presidencia, se produjo la liberación de los presos políticos y en esa tanda entró también Gordon. Pocos meses después comenzó a estar vinculado con la Triple A, la organización parapolicial impulsada desde sectores del gobierno de Perón –y de su esposa Isabel, tras su muerte en 1974- y que tuvo como uno de sus principales referentes al entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, el tristemente famoso “Brujo”.

Un tiburón en la pecera de la violencia política

Por esa misma época Gordon también mantenía una relación muy intensa con la SIDE. El Ministerio Público Fiscal reconstruyó, a partir de documentos y testimonios, que en 1974 operaba en nombre de ese organismo y tenía bajo su conducción a personal civil que también revistaba en la Secretaría.

A partir de ese vínculo, después del golpe militar, quedó vinculado con el funcionamiento de Automotores Orletti, un taller mecánico ubicado en el barrio porteño de Floresta que fue transformado en un centro clandestino de detención y tortura. El centro funcionó principalmente durante 1976 y se convirtió en una de las bases operativas de la SIDE dentro del aparato represivo de la dictadura.

El lugar era conocido como una de las principales conexiones argentinas del Plan Cóndor, el sistema de coordinación represiva que establecieron las dictaduras sudamericanas durante la década del 70. Por ahí pasaron personas de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, boliviana y de otros países de la región, que fueron sometidas a interrogatorios bajo tortura, permanecieron privadas ilegalmente de su libertad y, en muchos casos, terminaron desaparecidas.

Gordon fue señalado como uno de los principales responsables operativos del grupo que actuaba en Orletti. Su banda estaba integrada por civiles vinculados con la inteligencia estatal y “pesados” que ya habían participado en actividades represivas antes del golpe. Algunos de sus integrantes tenían antecedentes relacionados con la Triple A y compartían la ideología de extrema derecha y antisemita.

El centro clandestino dejó de funcionar el 5 de noviembre de 1976, después de la fuga de dos personas que habían permanecido secuestradas allí, en un episodio muy similar al que se narra en Crónica de una fuga, otra película sobre los horrores de la dictadura protagonizada por Rodrigo de la Serna.

Tras el cierre, el nombre de Gordon quedó asociado a una modalidad de represión en la que la violencia estatal se mezclaba con negocios ilegales y actividades propias del crimen organizado, como secuestros extorsivos, apropiaciones de bienes de “desaparecidos” y golpes espectaculares como el robo de obras de arte del Museo Nacional de Bellas Artes, ocurrido en diciembre de 1980.

El secuestro de Guillermo Patricio Kelly y la caída del "intocable"

Tras el regreso de la democracia, en diciembre de 1983, se acuñó el término “mano de obra desocupada” para referirse a integrantes del aparato represivo ilegal que tuvieron que buscarse nuevas “changas”. Gordon fue uno de los personajes que mejor representaron ese concepto tan de esa época.

Su figura volvió a ocupar un lugar destacado -y se hizo finalmente conocida para el gran público- en agosto de 1983, cuando encabezó el secuestro del periodista y dirigente político Guillermo Patricio Kelly.

El episodio tuvo lugar el 24 de agosto de ese año, en un que operativo llamó la atención de las nuevas autoridades democráticas por el alto nivel de organización y por las conexiones que parecían tener con sectores de inteligencia.

Gordon fue identificado como uno de los principales responsables del secuestro. Sus viejos contactos, ahora fuera de la primera línea del poder le soltaron la mano y, en enero de 1984, fue detenido en una vivienda de las sierras de Córdoba. Junto con él fue arrestado su hijo Marcelo, también relacionado con la investigación por el secuestro de Kelly.

En octubre de 1986 fue condenado a 16 años de prisión, mientras que su hijo recibió ocho. Durante el proceso, Gordon negó haber integrado la Triple A, aunque reconoció haber trabajado para la SIDE y haber tenido participación en Automotores Orletti. Esa admisión tuvo particular relevancia porque permitió confirmar aspectos de una trayectoria que hasta entonces había sido reconstruida principalmente a partir de testimonios, documentos de inteligencia y otras investigaciones.

El 13 de septiembre de 1987, mientras cumplía su condena en la cárcel de Caseros, murió a causa de un cáncer de pulmón. Tenía 57 años. Su fallecimiento impidió que pudiera ser juzgado posteriormente por otras responsabilidades penales que se investigaban en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos en los sótanos de Automotores Orletti,