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Yanina Latorre liquidó a la China Suárez tras el engaño de Mauro Icardi: "Te volvió a vos"

La conductora de SQP fue picante con la actual pareja de Mauro Icardi y cuestionó sin piedad lo que ocurrió en el sector VIP del exclusivo boliche de Costanera.

Sin piedad

Sin piedad, Yanina Latorre apuntó contra la China Suárez.

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Durante su programa de radio en El Observador, la conductora dejó a la mesa sin palabras al dar su punto de vista sobre el mal momento que estaría atravesando la actriz. "La China está tomando de su propia medicina. Ella le hizo esto a todo el mundo, un día te vuelve a vos", lanzó Yanina sin tapujos.

"Ella, con la edad que tiene, tres pibes, una pareja, ¿tiene necesidad de ir a un boliche con el novio y que él se esté parlando una chica delante de ella?", cuestionó.

Luego detalló las últimas noticias sobre la pareja y la tercera en discordia: "Por ahora, la China e Icardi están mudos. Ahora apareció otra chica, de la que ya descreo porque para mí es alguien mandada". En cuanto a la presencia de Ekaterina en todos los medios después del escándalo, la conductora fue tajante: "Que se joda Icardi por querer levantársela".

En este sentido, cuestionó el accionar errado de la actriz: "Además, la China la mandó echar del boliche. No es con ella, es con tu marido con el que te la tenés que agarrar", atacó.

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Todo ocurrió en el sector exclusivo de un boliche de Costanera. "Había poca gente en Tequila. Tipo 4 de la mañana abren el VIP para la poca gente que estaba bailando. Se llena el VIP. Cuando se llena el VIP, Icardi aprovecha, se despega de la China y se acerca a la piba", comenzó relatando Latorre.

El primer encuentro ocurrió cuando Mauro fue a servirse un trago y Ekaterina, quien estaba con sus amigas, todavía no había visto a la actriz. "Ellas a la China no la habían visto. No saben si estaba o no", explicó la conductora.

Ekaterina, la tercera en discordia durante la noche de Tequila.

Ekaterina, la tercera en discordia durante la noche de Tequila.

En ese momento, reveló la frase que Icardi le dijo a la joven y que dejó helado al estudio: "Le dice: 'Me encantás, pero ojo que por acá está Eugenia'", leyó Yanina al aire. En ese instante, se detuvo en un detalle que, según ella, le da credibilidad al relato. "Por eso lo creo. Porque él no le debe decir 'la China'. Él le debe decir Eugenia. La China la decimos nosotros", analizó.

Pero no terminó todo ahí. Siguiendo con el relato, cuando el VIP estaba lleno de gente, Icardi volvió a acercarse a la joven: "Va de nuevo a servirse un trago y se le vuelve a acercar. Le dijo: 'Sos la mujer más hermosa que vi'".

Cuando la actriz observó que su novio estaba muy cerca de la joven, reaccionó de manera inmediata. "Automáticamente, la China ve a Icardi hablando en el oído. No le pegó ni nada. Se paró, se acercó y empezó a gritar: '¡Sáquenla, sáquenla!'", afirmó Latorre.

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