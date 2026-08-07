El nuevo destino de Mauro Icardi y La China Suárez: un club europeo va por el delantero

Según adelantaron, un club estaría interesado en el ex Galatasaray y el jugador habría dado el visto bueno.

Mauro Icardi estaría frente a una oferta que cambiaría su destino futbolístico y además marcaría el próximo lugar donde viviría junto a Eugenia "La China" Suárez. Quien reveló la información fue Leo Paradizo en Lape Club Social. De acuerdo con el periodista, el delantero estaría negociando con un equipo europeo tras su salida del Galatasaray.

Según contó, un club de la primera división de España está interesado en el delantero argentino y, a diferencia de otras ofertas que recibió, esta propuesta habría despertado el interés del futbolista. Se trataría de una oportunidad que Icardi ve con buenos ojos.

El equipo en cuestión sería el Rayo Vallecano, que compite en La Liga de España y viene de completar una buena temporada. Según la información que trascendió, el club de Madrid estaría muy interesado en Icardi y ya se habría contactado con los agentes del jugador para conocer su situación.

Si bien no forma parte de los gigantes del fútbol europeo, el Rayo Vallecano logró consolidarse en la máxima categoría del fútbol español y viene de conseguir buenos resultados.

Esta posible oferta aparece en medio de la guerra judicial que el delantero mantiene desde hace meses con Wanda Nara y que continúa sumando nuevos capítulos. Por el momento, se trata de una versión y ni el club ni Mauro Icardi se expresaron públicamente al respecto. Sin embargo, si el interés se transforma en una propuesta concreta, el delantero podría tener un nuevo destino en Europa junto a su pareja, la China Suárez.

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi: "Te separás de tu pareja, no de tus hijos"

Wanda Nara reaccionó de inmediato a través de sus redes sociales tras la decisión de la Justicia de levantar la restricción que le impedía salir del país al futbolista.

Fiel a su estilo, la Bad Bitch compartió un contundente mensaje dirigido al padre de sus hijas, Francesca e Isabella: "No te separás de tus hijos, te separás de tu pareja. Confundirlo es hacerles pagar una ruptura que no les pertenece", decía la placa que publicó.

El mensaje de Wanda Nara en sus redes sociales.

Con esta contundente reflexión, Wanda se pronunció sobre el rol que está tomando Icardi respecto a sus hijas después de la ruptura. En varias oportunidades, la conductora estrella del prime time aseguró que el ex Galatasaray no tiene interés en ver a sus hijas. De hecho, tras el robo de los pasaportes en Milán, Icardi viajó a Italia y, pese a estar cerca de las niñas, no las llamó ni se habría mostrado interesado en colaborar con los trámites para que pudieran regresar a la Argentina.

Días después, luego de que Wanda fuera autorizada a volver al país junto a las menores pese a no contar con el consentimiento del futbolista, Icardi fue tajante en sus redes sociales: "Me opongo a que mis hijas vivan en Argentina", aseveró.