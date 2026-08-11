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"Me sorprende...": revelaron la confesión que le hizo Wanda Nara a la enemiga de la China Suárez

Ekaterina Ojeda, la joven que ocasionó el distanciamiento entre Mauro Icardi y la actriz, volvió a contar detalles de esa noche y reveló qué habló con la empresaria luego del escándalo ocurrido en un exclusivo boliche de la Costanera.

Wanda le confesó a Eka que Mauro Icardi no miraba a otras cuando estaba con ella.

Wanda le confesó a Eka que Mauro Icardi no miraba a otras cuando estaba con ella.

Luego de estar meses lejos de la escena mediática, Ekaterina Ojeda volvió a generar polémica al revelar una charla íntima que mantuvo con Wanda Nara. La joven, que quedó en medio del escándalo tras protagonizar una presunta pelea con la China Suárez por Mauro Icardi, volvió a referirse al episodio y detalló las tardes que compartió con la empresaria.

Wanda Nara y Mauro Icardi.
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Según relató la influencer durante una entrevista con Infobae, Wanda se comunicó con ella, le hizo una propuesta laboral y la invitó a formar parte de su nueva agencia de modelos. "Me escribió su agencia, una de sus bookers. Me propuso trabajar juntas y después la terminé conociendo a ella", contó.

De acuerdo con la declaración, Ekaterina se juntó con la empresaria en dos oportunidades y hablaron sobre lo ocurrido. "La vi dos veces, ya que nos juntamos, charlamos". Luego reveló la primera impresión que le generó la Bad Bitch: "Ella es un poco imponente con las palabras, viste que hay personas que te dicen algo y vos te lo creés".

Ekaterina Ojeda reveló su charla con Wanda Nara

Sin embargo, lo que no pasó desapercibido fue lo que Wanda habría dicho sobre Mauro Icardi. "Me dijo que nunca lo había visto actuar así a Mauro, que a ella jamás le sacaba la mirada y que le parecía muy loco que esté con la China y que esté mirando a otras", reveló.

La China y Mauro en Costanera.

La China y Mauro en Costanera.

Según la influencer, Nara nunca consideró a su pareja como un hombre que mirara a otras mujeres: "Me dijo que ella jamás lo vio como mujeriego, que él era muy atento con ella, todo el tiempo arriba y súper exclusivo, que es lo que corresponde".

En este sentido, reconoció que la conductora de MasterChef quedó en shock al escuchar su versión. "Wanda jamás hubiese pensado que él actuara así estando de novio, que le sorprendió mucho y que pensó que era mentira hasta que yo fui con mi amiga a su casa y le contamos y vio nuestra complicidad, porque se nota cuando uno miente", expresó sobre el particular encuentro en la casa de la empresaria, donde tomaron mates y comieron galletitas.

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