"Me sorprende...": revelaron la confesión que le hizo Wanda Nara a la enemiga de la China Suárez Ekaterina Ojeda, la joven que ocasionó el distanciamiento entre Mauro Icardi y la actriz, volvió a contar detalles de esa noche y reveló qué habló con la empresaria luego del escándalo ocurrido en un exclusivo boliche de la Costanera. Agregar C5N en









Wanda le confesó a Eka que Mauro Icardi no miraba a otras cuando estaba con ella.

Luego de estar meses lejos de la escena mediática, Ekaterina Ojeda volvió a generar polémica al revelar una charla íntima que mantuvo con Wanda Nara. La joven, que quedó en medio del escándalo tras protagonizar una presunta pelea con la China Suárez por Mauro Icardi, volvió a referirse al episodio y detalló las tardes que compartió con la empresaria.

Según relató la influencer durante una entrevista con Infobae, Wanda se comunicó con ella, le hizo una propuesta laboral y la invitó a formar parte de su nueva agencia de modelos. "Me escribió su agencia, una de sus bookers. Me propuso trabajar juntas y después la terminé conociendo a ella", contó.

De acuerdo con la declaración, Ekaterina se juntó con la empresaria en dos oportunidades y hablaron sobre lo ocurrido. "La vi dos veces, ya que nos juntamos, charlamos". Luego reveló la primera impresión que le generó la Bad Bitch: "Ella es un poco imponente con las palabras, viste que hay personas que te dicen algo y vos te lo creés".

"Wanda me dijo que nunca había visto a Icardi actuando así, que le parecía muy loco que estuviera mirando a otras estando con la China porque con ella era atento y jamás le sacaba la mirada": la confesión de Ekaterina Ojeda, la joven que encantó a Icardi en un boliche. https://t.co/eZyIdh8oxB pic.twitter.com/73ZJHdj4DT — MDZ Online (@mdzol) August 11, 2026 Ekaterina Ojeda reveló su charla con Wanda Nara Sin embargo, lo que no pasó desapercibido fue lo que Wanda habría dicho sobre Mauro Icardi. "Me dijo que nunca lo había visto actuar así a Mauro, que a ella jamás le sacaba la mirada y que le parecía muy loco que esté con la China y que esté mirando a otras", reveló.

La China y Mauro en Costanera. Según la influencer, Nara nunca consideró a su pareja como un hombre que mirara a otras mujeres: "Me dijo que ella jamás lo vio como mujeriego, que él era muy atento con ella, todo el tiempo arriba y súper exclusivo, que es lo que corresponde".