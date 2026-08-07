Mauro Icardi habló sobre el supuesto video de Nora Colosimo y apuntó contra Wanda Nara

El delantero argentino se refirió al presunto video que involucra a la madre de la mediática, en el que obligaría a sus nietas a hablar mal de su padre.

Mauro Icardi habló sobre el presunto video que trascendió desde el programa Puro Show que complicaría a la madre de Wanda Nara, Nora Colosimo, y que ya estaría en manos de la Justicia.

De acuerdo con la información revelada, en el video se puede ver y escuchar a las hijas que Mauro Icardi tuvo con la empresaria en un estado de vulnerabilidad, mientras Nora intenta influenciarlas sobre unos supuestos dichos del futbolista.

Varios integrantes del equipo que vieron el video aseguraron que aparecen Isabella y Francesca llorando y discutiendo con su abuela Nora y Wanda Nara. "Se ve claramente cómo están siendo manipuladas para hablar en contra de su papá", afirmó Fernanda Iglesias. Sin embargo, desde la producción decidieron no emitir las imágenes al aire.

En este sentido, la periodista narró que una de las menores gritaba: "Papá no me hizo nada", mientras que Nora trataba de inculcarle otra versión de los hechos.

En #PuroShow estuvieron hablando de un " supuesto " video o audio que recibieron sobre una de las hijas de Wanda Nara con abuela Nora Colosimo. Siguen con la exposición de menos y tampoco es comprobable si realmente esto existió. @AnaRosenfeldOk pic.twitter.com/YrWlgceJkl

La información no tardó en llegar a oídos de Mauro Icardi, quien, fiel a su estilo, explotó en las redes sociales con un extenso comunicado en el que apuntó duramente contra su expareja.

"Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre. La verdad, no me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente", comenzó escribiendo en una placa negra.

Luego cuestionó quién habría filtrado las imágenes. "Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de (Nicolás) Payarola", sentenció en referencia al exabogado de Wanda, y luego apuntó sin piedad contra su exmujer. "Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene 'los abogados que se merece', terminan haciéndole el mayor favor a otros", aseveró.

Captura: redes sociales.

Luego, se refirió a sus hijas y apuntó directamente contra Wanda Nara al cuestionar su rol como madre. "Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto. Con el tiempo, la realidad pone cada cosa en su lugar. Porque ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos. Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato", expresó.

A modo de cierre, recordó un informe que ya señalaba una presunta manipulación por parte de Wanda Nara. "No me olvido el relato o informe del defensor de menores y de la licenciada sobre el comportamiento de mis hijas en 2025 estando con su madre. Creo que el juez se saltó esa página y no la leyó", concluyó.