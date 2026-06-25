Luego del escándalo que se produjo en el boliche Tequila, la pareja no estaría pasando el mejor momento. Según informó la conductora de SQP, la actriz explotó y abandonó la casa de los sueños.

Yanina Latorre reveló toda la trama detrás del escándalo que se originó en la sala vip de un exclusivo boliche de costanera. Según informó la conductora, el malestar de la actriz no terminó ahí y continuó en el inmueble que comparten.

La tercera en discordia, Ekaterina Ojeda, al parecer, desestabilizó una relación de más de un año y la historia avanzó de la peor manera en la llamada casa de los sueños, donde ahora se viven constantes peleas y gritos. Toda esta información llegó a oídos de la conductora de SQP , quien reveló en sus historias de Instagram que el chisme le fue contado por una mujer que vive al lado de la propiedad de Nordelta, donde actualmente se alojan Mauro Icardi y la China Suárez durante su estadía en el país.

“Esta mañana se escucharon gritos de la China, me cuenta una vecina de la casa de los sueños”, comenzó escribiendo la conductora, por el día después de que el episodio saliera a la luz. Según contó, la actriz aprovechó el malestar y se quejo de todo, "parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche", detalló sobre el enojo de la actriz.

En este sentido, también aseguró que la china tras el episodio armó sus valijas y se fue de la mansión, "la semana pasada, después del episodio de Tequila, se pelearon, ella parece que se fue a la casa de San Jorge pero ahora que trascendió todo, ella enloqueció”.

La joven fue abordada por un cronista de Intrusos y decidió dar su versión de los hechos sobre lo que ocurrió aquella noche en el reconocido boliche donde coincidió con la flamante pareja. Sin esquivar las preguntas, contó cómo vivió el momento y aclaró varios de los rumores que circularon en las últimas horas.

“Me los crucé y estaban ahí, fue en el VIP del boliche”, empezó diciendo la joven y además aclaró que Icardi se encontraba solo con sus amigos y que luego apareció la China.

Cuando el cronista le preguntó a la joven de 25 años, si protagonizó una pelea con la actriz, ella respondió muy cautelosamente, “ella sabrá”, sin embargo, dejó entrever que notó cierto malestar durante la noche.

“Nos invitaron los amigos, él estaba solo y después llegó ella. Él me dio charla de boliche”, relató la joven al referirse cómo comenzó el ida y vuelta con el jugador. Fue en ese instante, que el cronista le consultó sobre el supuesto beso que Mauro le dio, “no puedo contar más, pero supongo que ella se enojó por eso”, ante la insistencia del cronista entre risas retrucó, “no lo dejé darme un beso, tuve cuidado”. Luego agregó: “Se quedó mirando él y lo retaron”.

Por último, la joven aclaró que no le interesa generar nada con esto que pasó, “no los quiero perjudicar, yo no soy fan y no sé ni dónde juega. Sé que es Turquía por todo el quilombo”, luego continuó explicando que esa noche ella se retiró del boliche para evitar que el malestar con la China Suarez escalara, “Me fui para evitar conflicto”.