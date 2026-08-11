Nuevo escándalo entre la China Suárez y Mauro Icardi: charlas con "una morocha" en un boliche, fotos y videos

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a quedar en el medio de la atención mediática luego de una nueva salida nocturna al boliche Tequila, en la zona de la Costanera, que terminó con rumores de un acercamiento del futbolista con una mujer desconocida. El dato lo adelantó el periodista Juan Etchegoyen en sus redes sociales el domingo por la tarde, cuando la pareja ya había subido una selfie sonriente desde su casa.

"Me cuentan que Maurito y la China salieron a un boliche porteño con amigos peeeeero él estaba tan comunicativo que se puso a hablar con alguien que no conocía. Noche de mucha bebida", escribió el periodista, prometiendo ampliar la información en Mitre Live.

La noche del sábado, según recogió la periodista Laura Ubfal del reporte de su colega Naiara Vecchio, la pareja compartió el sector VIP del local con los empresarios socios de Wanda Cosmetics , con quienes Suárez lanzaría su propia línea de belleza. Sin embargo, el foco no tardó en desplazarse hacia otra zona del boliche.

"En este sábado se habla de una 'morocha' presente en la barra y hay promesa de fotos y videos . Habrá que ver si son datos ciertos", señaló Ubfal, dejando abierta la posibilidad de nuevas revelaciones. La situación recuerda de manera directa al episodio protagonizado por Ekaterina Ojeda semanas atrás en el mismo lugar, un antecedente que ahora vuelve a instalar sospechas sobre el comportamiento del exdelantero del Galatasaray durante las salidas nocturnas.

Mientras tanto, se supo que el viaje a Disney que la pareja había planeado junto a los hijos de Suárez quedó en suspenso por las restricciones de salida del país que pesan sobre Icardi por deudas alimentarias.

El escándalo entre Mauro Icardi, la China Suárez y Ekaterina Ojeda

Ekaterina Ojeda pasó de ser una desconocida a convertirse en protagonista involuntaria de uno de los escándalos mediáticos del año, luego de relatar lo que vivió durante una noche en el mismo boliche Tequila con Mauro Icardi semanas atrás. Según su versión, el futbolista comenzó a mirarla y a acercarse antes de que llegara la China Suárez, y continuó buscando contacto con ella incluso después de que la actriz estuviera presente.

De acuerdo a lo que contó Ojeda, la China advirtió la situación y en un momento la empujó. Cuando la actriz se alejó de la mesa, el futbolista volvió a acercarse y le dijo que era "la chica más linda que había visto" y que quería que se quedara. Al intentar retirarse del lugar junto a su amiga, Ojeda comentó que Icardi la tomó de la cintura e intentó besarla, momento en que ella corrió la cara. La China Suárez no estaba presente en ese instante, aunque la joven consideró que probablemente se enteró de lo ocurrido.

Redes sociales

El episodio terminó vinculando a Ojeda con Wanda Nara. La empresaria se contactó con ella a través de su agencia de modelaje y luego se reunieron en persona para hablar sobre lo que pasó. Ojeda contó que Wanda le dio consejos sobre cómo manejar la exposición mediática repentina que le había generado su relato, en lo que resultó ser uno de los giros más inesperados de toda la historia.