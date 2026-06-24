Yanina Latorre reveló cómo Mauro Icardi intentó conquistar a otra mujer delante de la China Suárez: "Gritó que la saquen"

La conductora de SQP reveló detalles explosivos de la pelea entre la actriz y Ekaterina en un boliche de costanera. Según relató, Mauro se acercó varias veces y le dijo varios piropos.

Yanina Latorre reveló en su programa la conversación que el futbolista mantuvo con la joven de 25 años mientras la actriz observaba. Además, contó cuáles fueron las frases que desataron los celos de la China Suárez y provocaron un fuerte momento de tensión en el exclusivo VIP.

Según relató la conductora, todo ocurrió cerca de las 4 de la mañana, cuando el sector exclusivo del boliche comenzó a llenarse de gente, “había poca gente en Tequila. Tipo 4 de la mañana abren el VIP para la poca gente que estaba bailando. Se llena el VIP. Cuando se llena el VIP, Icardi aprovecha, se despega de la China y se acerca a la piba”, comenzó relatando.

El primer encuentro ocurrió cuando Mauro fue a servirse un trago y Ekaterina, quien estaba con sus amigas, todavía no había visto a la actriz, "ellas a la China no la habían visto. No saben si estaba o no”, explicó Latorre.

"Me encantás, pero ojo que por acá anda Eugenia": "Eka" le contó a Yanina Latorre lo que Mauro Icardi le habría dicho en Tequila y aseguró que también le expresó que es ''la mujer más hermosa'' que vio. pic.twitter.com/rO9NHLXEum https://t.co/5ZQdXMRxfx

En ese momento, la conductora reveló la frase que Icardi le dijo a la joven, y que dejó helado al estudio, "le dice: ‘Me encantas, pero ojo que por acá está Eugenia’”, leyó Yanina al aire. En ese instante, Latorre se detuvo en un detalle, que según ella, le da credibilidad al relato, "por eso lo creo. Porque él no le debe decir ‘la China’. Él le debe decir Eugenia. La China la decimos nosotros”, analizó .

Pero no todo terminó ahí, siguiendo con el relato, cuando el vip estaba lleno de gente, Icardi volvió a acercarse a la joven, "va de nuevo a servirse un trago y se le vuelve a acercar. Le dijo, 'sos la mujer más hermosa que vi’” .

Cuando la actriz observó que su novio estaba muy cerca de la joven reaccionó de manera inmediata, “automáticamente, la China ve a Icardi hablando en el oído. No le pegó ni nada. Se paró, se acercó y empezó a gritar: ‘¡Sáquenla, sáquenla!’”, afirmó.

Qué dijo Ekaterina en Intrusos

La joven fue abordada por un cronista de Intrusos y decidió dar su versión de los hechos sobre lo que ocurrió aquella noche en el reconocido boliche donde coincidió con la flamante pareja. Sin esquivar las preguntas, contó cómo vivió el momento y aclaró varios de los rumores que circularon en las últimas horas.

“Me los crucé y estaban ahí, fue en el VIP del boliche”, empezó diciendo la joven y además aclaró que Icardi se encontraba solo con sus amigos y que luego apareció la China.

️ EKATERINA, LA CHICA QUE ACUSA A LA "CHINA" SUÁREZ DE AGREDIRLA: "NO LO DEJÉ QUE ME DE UN BESO"#Intrusos26Años @intrusos pic.twitter.com/RFO9NWCglp — América TV (@AmericaTV) June 24, 2026

Cuando el cronista le preguntó a la joven de 25 años, si protagonizó una pelea con la actriz, ella respondió muy cautelosamente, “ella sabrá”, sin embargo, dejó entrever que notó cierto malestar durante la noche.

El enojo de La China

“Nos invitaron los amigos, él estaba solo y después llegó ella. Él me dio charla de boliche”, relató la joven al referirse cómo comenzó el ida y vuelta con el jugador. Fue en ese instante, que el cronista le consultó sobre el supuesto beso que Mauro le dio, “no puedo contar más, pero supongo que ella se enojó por eso”, ante la insistencia del cronista entre risas retrucó, “no lo dejé darme un beso, tuve cuidado”. Luego agregó: “Se quedó mirando él y lo retaron”.

Por último, la joven aclaró que no le interesa generar nada con esto que pasó,“no los quiero perjudicar, yo no soy fan y no sé ni dónde juega. Sé que es Turquía por todo el quilombo”, luego continuó explicando que esa noche ella se retiró del boliche para evitar que el malestar con la China Suarez escalara, “Me fui para evitar conflicto”.