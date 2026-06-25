Escándalo Icardi-China Suárez: ¿Wanda Nara lleva a la tercera en discordia a MasterChef? Ekaterina Ojeda quedó en medio de la polémica luego de pelearse con la mujer del futbolista en un boliche. Ahora, Telefe la tiene en la mira para el ciclo de cocina. Agregar C5N en









La modelo rusa fue tentada para el ciclo de cocina en Telefe. Redes sociales

Wanda Nara habría postulado a Ekaterina "Eka" Ojeda, la modelo rusa que estuvo con Mauro Icardi en Tequila, y que quedó en medio de una pelea con Eugenia "La China" Suárez, a MasterChef Celebrity.

La producción de Telefe la tiene en la mira, pero su ingreso al ciclo de cocina depende de una condición que puso la exmujer de Icardi, que estará al frente de la conducción del programa. Quien ventiló la noticia fue Barby Franco, en Pasó en América, el programa de Sabrina Rojas.

"Hablé con la producción de MasterChef para ver qué opinaban, si les gustaba el perfil. Alguien con quien somos amigos me dice: 'Todavía no la vi, estamos apuntando a otro perfil'. Y pregunté: '¿Qué pasa si la pide Wanda Nara?'", aseguró la panelista.

"Eka, escuchá, te la tenés que comprar a Wanda, porque si Wanda te pide, estás", apuntó Rojas sobre la propuesta que está sobre la mesa y que uniría a Wanda y Eka en el exitoso programa.