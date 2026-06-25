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Escándalo Icardi-China Suárez: ¿Wanda Nara lleva a la tercera en discordia a MasterChef?

Ekaterina Ojeda quedó en medio de la polémica luego de pelearse con la mujer del futbolista en un boliche. Ahora, Telefe la tiene en la mira para el ciclo de cocina.

La modelo rusa fue tentada para el ciclo de cocina en Telefe.

La modelo rusa fue tentada para el ciclo de cocina en Telefe.

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Wanda Nara habría postulado a Ekaterina "Eka" Ojeda, la modelo rusa que estuvo con Mauro Icardi en Tequila, y que quedó en medio de una pelea con Eugenia "La China" Suárez, a MasterChef Celebrity.

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La producción de Telefe la tiene en la mira, pero su ingreso al ciclo de cocina depende de una condición que puso la exmujer de Icardi, que estará al frente de la conducción del programa. Quien ventiló la noticia fue Barby Franco, en Pasó en América, el programa de Sabrina Rojas.

"Hablé con la producción de MasterChef para ver qué opinaban, si les gustaba el perfil. Alguien con quien somos amigos me dice: 'Todavía no la vi, estamos apuntando a otro perfil'. Y pregunté: '¿Qué pasa si la pide Wanda Nara?'", aseguró la panelista.

"Eka, escuchá, te la tenés que comprar a Wanda, porque si Wanda te pide, estás", apuntó Rojas sobre la propuesta que está sobre la mesa y que uniría a Wanda y Eka en el exitoso programa.

¿Quién es Ekaterina Ojeda, la joven rusa que estuvo con Icardi?

Ekaterina Ojeda es una modelo de 25 años que trabaja en el local nocturno Tequila. Es de origen ruso y fue tildada de "la tercera en discordia" en el episodio que vivió el delantero del Galatasaray cuando estaba con "La China" Suárez en el boliche de la costanera porteña. Es estudiante de Diseño e Indumentaria y comparte en sus redes sociales imágenes de entrenamientos diarios en el gimnasio, cenas privadas en restaurantes junto a sus amigas y registros de su trabajo en la Costanera.

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