La China Suárez subió una provocativa foto con Mauro Icardi y podría traer nuevos problemas con Benjamín Vicuña

Una escena familiar volvió a quedar bajo la lupa y un detalle de las imágenes podría reabrir una vieja tensión.

La actriz María Eugenia "La China" Suárez y el futbolista Mauro Icardi volvieron a exhibir su intimidad en redes sociales con postales de una jornada familiar vinculada al fútbol. La modelo apareció junto al delantero y su suegra, Marcela Riveiro , en un momento que buscó mostrar la consolidación de la pareja.

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Pero una de las imágenes llamó especialmente la atención: allí aparece Amancio , hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña , jugando al fútbol junto a otros chicos. La actriz acompañó las fotos con una frase que rápidamente generó comentarios: “La hinchada firme” .

El detalle que alimentó las especulaciones fue la presencia de Icardi en una actividad relacionada con uno de los hijos que Suárez tuvo con Vicuña. La escena vuelve a poner bajo la lupa el vínculo familiar después de las anteriores controversias por el lugar que ocupa el futbolista en la vida cotidiana de los chicos.

De hecho, meses atrás Vicuña había reaccionado cuando le preguntaron por una supuesta consideración de Icardi como figura paterna para Magnolia y Amancio. Por ahora, el actor no hizo declaraciones públicas sobre estas nuevas fotografías, por lo que cualquier eventual conflicto permanece en el terreno de las especulaciones.

El actor Nicolás “Tacho” Riera volvió a quedar en el centro de la escena por una confesión realizada en un canal de streaming. Consultado sobre una mala experiencia con una expareja, respondió: “Sí, tengo una mala ex, pero no lo voy a decir” . Luego explicó que se trataba de una mujer conocida por su historia pública.

El actor fue más preciso al contar qué habría ocurrido: “Me enteré con el tiempo que le dijo a una producción que si me llamaban para laburar ella se bajaba”. Ante otra pregunta, confirmó que efectivamente perdió ese trabajo y agregó: “Tenía un representante que se enteró”.

Las declaraciones reavivaron las especulaciones porque Riera mantuvo romances con varias figuras del espectáculo, entre ellas la China Suárez y la modelo Silvina Escudero. En una entrevista anterior, además, había recordado su relación con Suárez y señaló: “Hoy no soy amigo de Eugenia. Creo que tenemos buena onda”.

Sin embargo, hay un dato clave: Riera nunca identificó públicamente a la mujer. En efecto, las versiones que apuntan contra la China Suárez surgieron principalmente de los usuarios y de medios que reconstruyeron sus antiguas relaciones.