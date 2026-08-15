El día que Moria Casán enfrentó en vivo a Luis Vadalá en el living de Susana Giménez: reproches e infidelidades

La biopic de la One está causando sensación y repasa diferentes etapas de su vida personal y profesional. Una de ellas es su relación con Luis Vadalá, a quien conoció cuando ya era una figura consagrada y con quien tiempo después se casó.

En Moria, la biopic que acaba de estrenar Netflix, el vínculo entre Moria Casán y Luis Vadalá es contado como una relación turbulenta que llegó a su fin en medio de infidelidades y reproches. En este caso, la realidad parece superar a la ficción: ambos protagonizaron una de las separaciones más mediáticas de la época.

Moria Casán y su pelea con Susana Giménez: revelaron quién es el hombre por el que se distanciaron

En una de las escenas de la serie, la vedette ingresa al baño y le pide a Vadalá que abandone la casa, dando inicio a una fuerte discusión. Sin embargo, parte de aquel conflicto ficcionado es, en realidad, un retrato de lo que ocurrió el día que tuvieron un tenso cara a cara en el living de Susana Giménez.

En 2001, ya separados y con una relación completamente quebrada, ambos aceptaron sentarse frente a frente en el living de la diva de los teléfonos, y lo que comenzó como una entrevista para hablar sobre el final de la pareja terminó convirtiéndose en un incómodo pase de facturas en vivo.

Esta entrevista significó el último encuentro entre ellos. Para ese entonces ambos tenían un pacto de "no agresión", pero asistieron con sus abogados y firmaron que podían hablar el uno del otro.

Sin vueltas, Moria Casán empezó relatando uno de los episodios que más le dolió de su relación con Vadalá: "Él hizo cosas que yo jamás haría. Llevó a mi casa a su mujer actual, a la casa que yo había alquilado en Punta del Este. Me parece un hecho fuerte".

Ante esa declaración, Susana le preguntó a Vadalá por qué lo había hecho. Él respondió que se había enamorado de otra persona: "Me sentía solo".

Moria lo interrumpió inmediatamente y le cuestionó: "¿Pero por qué a casa la llevabas? ¿Por qué no la llevaste a otro lado?", y luego profundizó su reproche: "A una casa alquilada por mí lleva a una mina que anda con él a dormir en la cama que era mía. Es muy fuerte".

Por su parte, Vadalá intentó restarle gravedad al episodio y sostuvo: "Era para que se dé cuenta de que los demás existen". Moria no dejó pasar el comentario y retrucó: "Yo te elevé la autoestima. El día que te conocí te di una cosa que le levanta la autoestima a cualquier hombre: las llaves de la caja de seguridad".

"Lo que hice fue cuidarte, que no te faltara nada y que no te sacaran nada", contestó Vadalá. Después, Moria tiró: "Yo te voy a decir que fui a la caja de seguridad y no había nada. Me hiciste perder millones de dólares con tu ineptitud si cuando tenías que cuidar mis negocios dormías. Yo te di ocho años de mi vida, mi caja de seguridad y toda mi vida; cuando te conocí no tenías plata ni para un taxi".

Frente a las tajantes y rápidas respuestas de Moria, Vadalá amenazó en varias oportunidades con abandonar el estudio. Aun así, Casán continuó hablando del hombre con quien compartió una década de su vida y le dijo que cuando lo conoció era un mecánico que quería irse del país y fue ella quien lo ayudó a crecer. Todo ocurrió bajo la atenta mirada de Susana Giménez, quien seguía sorprendida el tenso ida y vuelta entre ambos.

La historia de amor entre Moria Casán y Luis Vadalá

El vínculo entre Moria Casán y Luis Vadalá comenzó después de que la diva terminara su relación con Mario Castiglione. Ambos se casaron en Miami y estuvieron juntos desde 1990 hasta 2001, una década en la que Moria se consolidó como una de las grandes figuras del espectáculo argentino.

Luis Vadalá y Moria Casán

Por su parte, Luis intentó abrirse camino dentro de los medios; sin embargo, la popularidad que le dio su relación con la lengua karateka terminó condicionando su vida personal y laboral. De hecho, en una entrevista él declaró que la fama había afectado su propia privacidad, y que incluso la mismísima conductora había influido en sus posibilidades de desarrollar su propia carrera artística.

Finalmente, en 2001 llegó la fuerte crisis: Moria admitió que Luis le fue infiel en varias oportunidades y, tras varias discusiones, ella decidió terminar la relación.