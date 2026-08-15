El filoso palito de Marixa Balli a Marcela Baños en su debut en Pasión de Sábado: "Yo no quiero que..." La mediática volvió a la conducción del clásico programa de música tropical en reemplazo de su colega, que se encuentra de vacaciones. "No venimos a serruchar nada", aseguró. Agregar C5N en









La exvedette regresó a la conducción del clásico tropical para cubrir las vacaciones de su colega. Redes sociales / Imagen mejorada con IA

Marixa Balli volvió a la conducción de Pasión de Sábado, en medio de una interna con la legendaria conductora del ciclo, Marcela Baños, que se fue de vacaciones. "No venimos a serruchar nada", lanzó la mediática en su debut.

La famosa fue recibida este sábado con un video tributo sobre su trayectoria en el programa de música tropical, sus temas míticos como La cachaca y sus últimos éxitos en televisión.

Después de agradecer a la producción por la cálida y emotiva bienvenida, la panelista se dio el gusto de aclararle algo a Baños: "Yo no quiero que esto traiga consecuencias. Quiero que sus vacaciones sean soñadas, que no se preocupe que aquí no venimos a serruchar nada. Solo vine a ocupar un lugar con mucho amor".

¡BIENVENIDA MARIXA A PASIÓN! #PasiónDeSábado @pasionoriginal pic.twitter.com/pkGNommGlg — América TV (@AmericaTV) August 15, 2026 El origen de la histórica pelea entre Marixa Balli y Marcela Baños La pelea entre Marixa Balli y Marcela Baños empezó hace tiempo en el ambiente de la movida tropical. Según Baños, el vínculo siempre tuvo altibajos, y se quebró definitivamente cuando la empresaria le dejó de hablar "de un día para otro", generando una histórico enfrentamiento que volvió a los medios por su reemplazo en el ciclo musical que tiene 38 años de vida.