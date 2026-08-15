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El filoso palito de Marixa Balli a Marcela Baños en su debut en Pasión de Sábado: "Yo no quiero que..."

La mediática volvió a la conducción del clásico programa de música tropical en reemplazo de su colega, que se encuentra de vacaciones. "No venimos a serruchar nada", aseguró.

La exvedette regresó a la conducción del clásico tropical para cubrir las vacaciones de su colega.

La exvedette regresó a la conducción del clásico tropical para cubrir las vacaciones de su colega.

Redes sociales / Imagen mejorada con IA

Marixa Balli volvió a la conducción de Pasión de Sábado, en medio de una interna con la legendaria conductora del ciclo, Marcela Baños, que se fue de vacaciones. "No venimos a serruchar nada", lanzó la mediática en su debut.

El estreno está programado para noviembre de 2029, aunque todavía quedan muchos detalles por revelar.
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La famosa fue recibida este sábado con un video tributo sobre su trayectoria en el programa de música tropical, sus temas míticos como La cachaca y sus últimos éxitos en televisión.

Después de agradecer a la producción por la cálida y emotiva bienvenida, la panelista se dio el gusto de aclararle algo a Baños: "Yo no quiero que esto traiga consecuencias. Quiero que sus vacaciones sean soñadas, que no se preocupe que aquí no venimos a serruchar nada. Solo vine a ocupar un lugar con mucho amor".

El origen de la histórica pelea entre Marixa Balli y Marcela Baños

La pelea entre Marixa Balli y Marcela Baños empezó hace tiempo en el ambiente de la movida tropical. Según Baños, el vínculo siempre tuvo altibajos, y se quebró definitivamente cuando la empresaria le dejó de hablar "de un día para otro", generando una histórico enfrentamiento que volvió a los medios por su reemplazo en el ciclo musical que tiene 38 años de vida.

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