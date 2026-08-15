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¿Marcelo Tinelli, abuelo? El sorpresivo anuncio de Juanita Tinelli que alegró a la familia

El conductor se enteró de la noticia a través de las redes sociales de la hija que tuvo con Paula Robles, y en plena reconciliación con Milett Figueroa.

La joven influencer presentó en sus redes sociales al nuevo integrante de la familia.

La joven influencer presentó en sus redes sociales al nuevo integrante de la familia.

Redes sociales

Marcelo Tinelli fue sorprendido en redes con una publicación de su hija Juana Tinelli, quien reveló que hay un nuevo integrante en la familia y, por lo tanto, el conductor ya es "abuelo".

El estreno está programado para noviembre de 2029, aunque todavía quedan muchos detalles por revelar.
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El mediático se enteró de la feliz noticia por un mensaje de la influencer en redes: "Hoy conocimos al tío (Fran Tinelli) y al abuelo", detalló Juanita sobre su nuevo cachorro, llamado Diavlo.

La noticia llega en un momento clave en la vida del mediático, que se reconcilió con su expareja Milett Figueroa. Además, la llegada del nuevo integrante a la familia Tinelli fue muy bien recibida, dado el amor que le tienen todos a los animales.

La mascota llega en un momento especial para la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles, quien denunció hace un tiempo a su exnovio por violencia de género tras un episodio en un boliche de la Costanera Norte.

El hecho ocurrió en junio pasado, y todo terminó con un posteo de la joven hablando de la importancia de cuidar la salud mental y no juzgar la vida privada con crueldad.

Quién es Bautista Cuiña, el exnovio de Juanita Tinelli

El joven denunciado por la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles, Juana Tinelli, es Bautista Cuiña, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano e integrante de una familia vinculada al sector comercial. Actualmente trabaja en la cadena de electrodomésticos fundada por su padre, Rodolfo "Fito" Cuiña.

Se conocieron por amigos en común en un boliche de la noche porteña y tiempo después formalizaron la relación. Con el correr de los meses, la pareja decidió blanquear el romance en redes, cuando compartieron las primeras publicaciones juntos.

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