Feroz guerra: la foto picante de la China Suárez contra Wanda Nara La actriz publicó una imagen en su cuenta de Instagram en donde se puede ver a la hija que tienen en común ella con Benjamín Vicuña, pero con un particular fondo. Agregar C5N en









Guerra entre Wanda Nara y la China Suárez. Redes sociales

La actriz Eugenia China Suárez publicó una imagen en su cuenta de Instagram oficial que incluyó un palito para Wanda Nara. Esto se debe a que, fotografió a su propia hija Magnolia tocando el piano y, de fondo, un retrato que dio mucho que hablar. ¿De qué se trata?

La imagen de la niña de 8 años frente al piano de cola que está en la Casa de los Sueños que Mauro Icardi le sacó a Wanda en un escándalo por las propiedades, hay detalles que parece adrede.

Redes sociales Pero la foto no solo tiene el piano, sino que de fondo tiene una imagen gigante de Mauro y la China. Esa misma imagen que se había armado en base a rompecabezas y que Wanda había acusado que habían puesto a trabajar a las niñas.

La imagen no gustó para nada y generó escándalo interno, pero también se da luego de otro enfrentamiento judicial en el que Wanda le rogó para que firme la resolución para los pasaportes de las nenas, pero todavía sigue sin actualización.

"Me sorprende...": revelaron la confesión que le hizo Wanda Nara a la enemiga de la China Suárez Luego de estar meses lejos de la escena mediática, Ekaterina Ojeda volvió a generar polémica al revelar una charla íntima que mantuvo con Wanda Nara. La joven, que quedó en medio del escándalo tras protagonizar una presunta pelea con la China Suárez por Mauro Icardi, volvió a referirse al episodio y detalló las tardes que compartió con la empresaria.