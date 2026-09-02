Yanina Latorre destrozó a Flor Vigna por sus dichos sobre el autismo: "Máquina de decir boludeces"

Yanina Latorre arremetió contra Flor Vigna luego de escuchar a la artista justificar sus problemas para convivir en La Casa de los Famosos México al asegurar que tiene "un poquito de autismo". La frase, además, generó el repudio de los usuarios en las redes.
La artista, que busca consolidar su carrera en otro país, no estaría dejando una buena impresión: sus comportamientos, gestos y declaraciones generaron malestar entre los televidentes mexicanos. Ahora, sus dichos sobre esta condición parecen haber pasado un límite.
Todo comenzó cuando Flor conversaba con sus compañeros del reality y fundamentó sus dificultades de convivencia con una escandalosa excusa que, de inmediato, provocó una reacción.
"Yo tengo un poquito de autismo y siento que es una cuestión mental, ¿viste? Que si vos lo querés superar, lo podés superar", advirtió la cantante.
Y luego agregó, frente a la mirada atónita de sus compañeros: "Yo sé que lo puedo superar, porque lo supero, pero pensé que lo podía superar más fácil".
La escena se hizo viral en las redes sociales y se volvió tendencia. Muchos usuarios la calificaron de ignorante y de confundir con su mensaje.
Algunos comentarios que plasmaron los televidentes mexicanos.
Qué dijo Yanina Latorre sobre Flor Vigna
La conductora de SQP escuchó las declaraciones de la cantante y no se la dejó pasar. Durante su programa de radio arremetió sin piedad contra Vigna: "Estas chicas son peligrosas para la sociedad. Es una máquina de decir boludeces. Esta piba es pelotuda en serio, que no te escuche nadie".
"No es una enfermedad o una patología, es una condición que es tratable, pero no podés decir que el autismo es un tema mental y que si querés, lo superás, cuando hay gente que sufre y familias que cambian", aseveró.
A modo de conclusión, Latorre intentó interpretar con sus propias palabras qué quiso decir la participante de La Casa de los Famosos. "Entendiendo que esa cabeza de termo quiso decir que es solitaria y que es para dentro, que no se da con el mundo exterior. Pero es un horror que Flor Vigna diga que es solitaria y que no se da con el mundo porque es autista", cerró.
Captura de pantalla: redes sociales
Instagram: /florivigna