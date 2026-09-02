Se filtró por qué la madre de Tini Stoessel podría quedarse con el 85% de su fortuna

El escándalo entre la cantante y su entorno familiar avanza en un terreno legal y financiero mientras la artista retoma su agenda de shows internacionales.

En medio de la disputa que mantiene Tini Stoessel con su padre Alejandro por el manejo de su patrimonio, Yanina Latorre dio a conocer un dato que agrega una nueva dimensión al escándalo familiar. Según la panelista Mariana Muzlera, madre de la cantante, podría quedarse con el 85% de una fortuna estimada en 70 millones de dólares. La conductora agregó que ese esquema de distribución habría quedado establecido cuando Alejandro atravesó una enfermedad grave.

"A mí me contaron que los abogados de Tini llegaron a encontrar que, cuando el papá de Tini se enfermó, cambió todo. Hoy, si se muere Ale, el 85 por ciento es de Mariana y un 16% de los hijos cuando es Tini la que labura, y ahí es cuando empieza todo el conflicto" , comentó Latorre al aire.

Y lo precisó aún más: "Cuando Ale estuvo enfermo, que estuvo tan grave, cambió toda la disposición, no sé si de las sociedades, las cuentas. Hoy si le pasa algo a Ale, la dueña del 85 por ciento de todo el dinero familiar es de Mariana, y el 16 es de Tini y de Francisco".

La mediática también aclaró cuál habría sido el verdadero detonante del conflicto. Al parecer, no fue el contrato prenupcial con Rodrigo De Paul sino que Tini le comunicó a su padre que quería continuar trabajando de manera independiente.

"Él le dijo que sí, pero entendió que él iba a seguir manejando la parte financiera que está todo a nombre de él", señaló la conductora. A esto se suma un detalle que graficó el nivel de control sobre la artista : "Nunca tuvo manejo. Cuando Tini quiso su casa, le compraron un terreno y le construyeron la casa, pero ella no eligió ni el terreno ni la casa".

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Qué dijo Tini Stoessel sobre el escándalo familiar que vive

Después de varios días de silencio, Tini habló con distintos medios por videollamada en el marco del inicio de la segunda etapa de su gira Futttura, que recorrerá México, otros países de Latinoamérica y España. Fue su primera aparición pública desde que su padre dejó de ser su manager, hace tres meses.

Sin referirse directamente al conflicto, la cantante habló de su proceso personal y de la claridad que siente hoy. "Tengo ya casi 30 años, eso de sentirse una más segura arriba del escenario, con sus canciones, también a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras", expresó.

Al ser consultada sobre cómo sostiene emocionalmente una gira de tres horas, destacó el rol de la terapia y de su equipo: "Mucha terapia, hago terapia hace muchos años. Y estar acompañada de gente que quiero mucho. Tengo gente que trabaja conmigo desde que yo tengo 14 o 15 años, que conozco y que siguen estando en el equipo, gente que ya es como mi familia".

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Sobre su último álbum, Un mechón de pelo, señaló que marcó un punto de inflexión en su carrera y que incluye canciones sobre su padre, su salud mental, la depresión y otras situaciones que la afectaron profundamente. "Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta con mis canciones", reflexionó. Al cierre de la rueda de prensa, dejó entrever cómo se encuentra hoy con una frase de una de sus canciones: "Cerrando y abriendo heridas, de eso se trata la vida".