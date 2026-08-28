IR A
IR A

Contaron el motivo explosivo de la pelea entre Yanina Latorre y la mamá de Tini Stoessel

Dieron a conocer las razones detrás del quiebre definitivo en la amistad que unía a la panelista con la madre de la cantante.

Salieron a la luz los motivos por los que se distanciaron.

Salieron a la luz los motivos por los que se distanciaron.

La relación entre Yanina Latorre y Mariana Muzlera quedó totalmente expuesta tras cruzarse al aire durante una picante comunicación telefónica. El cruce televisivo desnudó un distanciamiento que se venía gestando desde hacía tiempo en el entorno privado de ambas, confirmando que la sintonía entre la panelista y la madre de la cantante pop pertenecía al pasado.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, ¿qué pasará con su casamiento?
Te puede interesar:

Yanina Latorre aseguró que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán por iglesia ni civil: el motivo

El cortocircuito se volvió indisimulable cuando la progenitora de la artista llamó de manera intempestiva al ciclo SQP para increpar a la angelita. Muzlera buscó salir al cruce de las informaciones difundidas sobre el conflicto económico de la intérprete, dejando en evidencia frente a la audiencia que el vínculo personal se encontraba fracturado desde hacía aproximadamente dos años.

En ese contexto, Ángel de Brito se encargó de revelar los verdaderos detonantes que terminaron de romper el lazo afectivo. Durante la emisión de su programa de streaming, el periodista precisó que la determinación de alejarse fue tomada íntegramente por la panelista al aclarar que “se dejaron de hablar porque Yanina se pudrió de ella y de otras amigas del grupo”.

Se supo el verdadero motivo de la pelea entre Yanina Latorre y la mamá de Tini Stoessel

Ángel de Brito terminó de sacar a la luz los entretelones que desgastaron de forma definitiva la amistad entre la conductora y Mariana Muzlera. El conductor detalló que la decisión de marcar un límite tajante se debió al comportamiento de la madre de la cantante y de su círculo íntimo, revelando sobre la postura de Latorre que “parece que eran bastante oscuritas, según lo que dijo Yanina”.

El motivo central del quiebre radicó en una serie de maniobras a espaldas de la angelita por parte de quienes integraban ese grupo de pertenencia. Al profundizar sobre los desencadenantes del distanciamiento, el periodista de espectáculos remarcó las acciones que provocaron el malestar irremisible al explicar que “le hacían cositas por atrás, entonces se bajó de ese grupo”.

El lazo entre ambas se había consolidado a partir de la relación de amistad entre Lola Latorre y Tini, lo que llevó a Yanina a defender enfáticamente a la familia en momentos complejos. De hecho, la comunicadora se habría “inmolado” por los Stoessel al negar sistemáticamente el incipiente romance con Rodrigo de Paul a pedido de Muzlera, una lealtad que quedó expuesta cuando las fotos del viaje a Ibiza salieron a la luz en LAM.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Yanina Latorre tajante contra Alejandro Stoessel

Yanina Latorre contó cómo el papá de Tini Stoessel mantenía bajo su control el dinero y fue tajante: "Miserable"

Yanina Latorre le advirtió que estaba en vivo.

La mamá de Tini Stoessel llamó en vivo a Yanina Latorre y le hizo un pedido desgarrador: "Quiero que digas..."

Yanina Latorre reveló cómo los Stoessel controlan los gastos de la hija.

Yanina Latorre destapó lo que vio de los padres de Tini Stoessel y que la horrorizó: "Cada vez que Tini..."

Yanina Latorre se refirió al presente de su excompañera en el programa de Ángel de Brito.

Yanina Latorre ventiló una de las peores internas de LAM: la figura a la que destrozó porque "se lleva mal con todas"

Yanina Latorre picante sobre la separación del entrenador.

Yanina Latorre reveló la causa de la separación de una pareja de famosos tras 30 años juntos: "Se calentó con una y le picó"

Yanina Latorre le respondió a la influencer.

Yanina Latorre destruyó a La Reini después de que le dijera "vieja gagá": "Es una mentirosa"

últimas noticias

play
Pappo y TC Coleman en la televisión argenitna en 2004.

Tony Coleman, el baterista que acompañó a Pappo y B.B. King, llega a Bernal

Hace 9 minutos
La película sobre el femicida platense ya está disponible.

Quiénes son los protagonistas de Barreda, la película que reconstruye el cuádruple femicidio de La Plata

Hace 21 minutos
Tini Stoessel, en guerra con su familia.

Más grave que el dinero: revelaron qué le quitó la familia a Tini Stoessel

Hace 24 minutos
La mamá admitió que tenía cosas que pagar.

Polémica en Chaco: una madre gastó la plata de los buzos de egresados de varios cursos

Hace 29 minutos
Álvarez, detenido por la Policía.

Bebote Álvarez fue detenido: lo acusan de integrar una organización narco

Hace 57 minutos