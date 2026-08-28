Contaron el motivo explosivo de la pelea entre Yanina Latorre y la mamá de Tini Stoessel Dieron a conocer las razones detrás del quiebre definitivo en la amistad que unía a la panelista con la madre de la cantante. Agregar C5N en









Salieron a la luz los motivos por los que se distanciaron.

La relación entre Yanina Latorre y Mariana Muzlera quedó totalmente expuesta tras cruzarse al aire durante una picante comunicación telefónica. El cruce televisivo desnudó un distanciamiento que se venía gestando desde hacía tiempo en el entorno privado de ambas, confirmando que la sintonía entre la panelista y la madre de la cantante pop pertenecía al pasado.

El cortocircuito se volvió indisimulable cuando la progenitora de la artista llamó de manera intempestiva al ciclo SQP para increpar a la angelita. Muzlera buscó salir al cruce de las informaciones difundidas sobre el conflicto económico de la intérprete, dejando en evidencia frente a la audiencia que el vínculo personal se encontraba fracturado desde hacía aproximadamente dos años.

En ese contexto, Ángel de Brito se encargó de revelar los verdaderos detonantes que terminaron de romper el lazo afectivo. Durante la emisión de su programa de streaming, el periodista precisó que la determinación de alejarse fue tomada íntegramente por la panelista al aclarar que “se dejaron de hablar porque Yanina se pudrió de ella y de otras amigas del grupo”.

Se supo el verdadero motivo de la pelea entre Yanina Latorre y la mamá de Tini Stoessel Ángel de Brito terminó de sacar a la luz los entretelones que desgastaron de forma definitiva la amistad entre la conductora y Mariana Muzlera. El conductor detalló que la decisión de marcar un límite tajante se debió al comportamiento de la madre de la cantante y de su círculo íntimo, revelando sobre la postura de Latorre que “parece que eran bastante oscuritas, según lo que dijo Yanina”.

El motivo central del quiebre radicó en una serie de maniobras a espaldas de la angelita por parte de quienes integraban ese grupo de pertenencia. Al profundizar sobre los desencadenantes del distanciamiento, el periodista de espectáculos remarcó las acciones que provocaron el malestar irremisible al explicar que “le hacían cositas por atrás, entonces se bajó de ese grupo”.