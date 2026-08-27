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Yanina Latorre contó cómo el papá de Tini Stoessel mantenía bajo su control el dinero y fue tajante: "Miserable"

La conductora del ciclo de canal América, fiel a su estilo, reveló detalles exclusivos de cómo vivió la familia Stoessel a lo largo de los años.

Yanina Latorre tajante contra Alejandro Stoessel

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Tini Stoessel y la drástica decisión que tomó de cara al tour FUTTTURA.
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Fue durante su programa SQP que la conductora de habló sobre la educación que recibió la artista y cómo era la relación que tenía Alejandro Stoessel con los gastos de la familia. De acuerdo con sus palabras el empresario siempre fue de querer tener "el desembolso de dinero bajo su control" y además lo definió como “miserable”.

Minutos después, puso foco en la personalidad de la artista y advirtió que recibió un cuidado excesivo. “Yo creo que la educaron y la sobreprotegieron, ella es muy aniñada, no es como Lali, que es más potente”, dijo al describir a Tini.

Tini Stoessel junto a sus padres.

Tini Stoessel junto a sus padres.

La descripción fue el punto de partida para explicar la relación que la familia mantuvo con el dinero a lo largo de los años: “Y en esa educación le enseñaron a no dilapidar la guita, a no gastar. Yo lo vi y estuve con ellos. Ale Stoessel no es que la vive, es un tipo austero, tirando a miserable”.

A su vez, Latorre también opinó sobre el conflicto económico que se divulgó, y opinó cual fue el error que cometió el empresario. “Creo que el error fue haber dejado todo en una misma cuenta, no está separado. No sé cuánto le corresponde a Ale, pero él desde el vamos tendría que haber puesto las cuentas de Tini a nombre de ella. El problema es que está todo junto”, concluyó.

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La artista Tini Stoessel está atravesando uno de los momentos más difíciles a nivel personal, luego de que salieran a la luz los resultados de una auditoría que habría realizado sobre las cuentas que manejaba su papá y ex representante, Alejandro Stoessel.

De acuerdo con la información revelada por Infobae, el conflicto habría estallado a partir de una situación inesperada. La cantante fue a un reconocido local europeo con la intención de comprar una cartera valuada en 2.500 euros, pero al momento de realizar la compra descubrió que tenía habilitado un límite de gastos de apenas 2.000 euros.

La investigación en cuestión, habría lanzado resultados polémicos: la totalidad de los derechos sobre las ganancias de Tini pertenecen a sociedades que están a nombre de su papá Alejandro Stoessel y su hermano Francisco. Ella no tiene participación ni control, a pesar de haber sido la generadora de todo ese dinero.

Desde el entorno de Alejandro, aseguran que la iniciativa de la auditoría fue porque “ella quiere ordenar su patrimonio antes de casarse”.

Sin embargo, Gustavo Méndez contó en La Mañana con Moria que no fue así, y detalló cómo reaccionó la artista cuando recibió el informe preliminar. De acuerdo con las palabras del periodista, la artista cambió su ánimo por completo: “En los ensayos de su próximo show se la vio triste, bajoneada. Me lo contaron personas que estuvieron ahí”.

El periodista sumó que la cantante no esperaba la traición de su familia: “La semana pasada habían empezado los ensayos, ella estaba contenta pero ayer ya se presentó con otro semblante. Me dicen que cuando salió todo a la luz, en los medios, se puso mal".

Horas más tarde, Paula Varela aseguró en Intrusos que el único apoyo que tiene Tini, mientras atraviesa este difícil momento, es su entorno más cercano de amigas y Rodrigo de Paul, quien también la habría acompañado e impulsado para que toda la situación saliera a la luz.

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