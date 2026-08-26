Una famosa argentina vive una crisis en un reality internacional: "Me quiero"

Agotada por las acusaciones de sus compañeras y la presión del encierro en el certamen, la artista rompió en llanto ante el público para poner en duda su continuidad.

La cantante y bailarina Flor Vigna atraviesa momentos de alta tensión en La Casa de los Famosos México , la competencia de convivencia producida por Televisa que capta la atención del público internacional. Agobiada por la convivencia diaria, la exparticipante de certámenes locales se sinceró sola ante las cámaras del programa para expresar su desgastante situación emocional. El testimonio directo reflejó su agobio tras reiterados cruces con sus compañeras de encierro.

La crisis principal detonó luego de una fuerte discusión con la mexicana Mariana Ochoa , quien la acusó abiertamente de fabricar una estrategia romántica para generar contenido en pantalla. Ante el conflicto, Vigna declaró abiertamente su deseo de abandonar el juego: “Bueno, mi gente, perdón por decirles que me quiero ir. La verdad es que la estoy pasando muy mal, pero estoy muy agradecida a todo México, a todo mi país también por estar votando” .

Durante su descargo, la artista dejó en claro que no priorizará la permanencia en el programa a costa de desacreditar a otros participantes o perder su integridad personal. “Es la segunda vez que me devolvieron acá y yo estoy muy agradecida. Lo que quiero decir es que no me quiero quedar a toda costa. No quiero empezar a tirar mierda, no quiero inventar... Ahora, si me tiran mierda, yo voy a responder” , aseveró en su monólogo.

Además del altercado con Ochoa, Flor detalló otros episodios conflictivos dentro de la casa, señalando cruces cotidianos con Yanet García y desacuerdos de convivencia general. “Como hoy Yanet me estaba gritando con los platos y le dije: ‘Ey, trátame bien’. O por ejemplo, esta señora me estaba pidiendo a través de Aldo (De Nigris) el top negro, la boina. Obvio que te lo presto, mi amor, pero te lo presto si primero hablamos de lo que dijiste ayer” , relató sobre las tensiones en el reality.

Finalmente, la mediática explicó que la intensidad del encierro magnifica cualquier pequeño roce entre las figuras del concurso. “Si te peleás con alguien por algo chiquitito, se te hace un mundo. Estar acá es muy difícil” , concluyó Vigna, dejando expuesto el desgaste psicológico que implica la exposición continua y el encierro televisivo.

Flor Vigna protagonizó un caluroso momento con un compañero del reality

Días antes de manifestar sus deseos de abandonar la competencia, la artista argentina protagonizó un comentado y caluroso episodio en la cama junto al creador de contenido mexicano Ese Pérez. Las imágenes transmitidas en directo mostraron a ambos participantes compartiendo abrazos, caricias y movimientos sugerentes debajo de las sábanas. La escena despertó de inmediato una ola de especulaciones y comentarios cruzados entre los espectadores del formato.

Respecto al vínculo afectivo que mantiene con Pérez en la intimidad del programa, la bailarina analizó abiertamente la diferencia de edad y de madurez entre ambos. “Yo la verdad que siento algo muy bonito por Ese, es mi persona especial acá, es la persona que cuando yo estaba re deprimida acá tirada me levantó, pero también es una persona más chica. Yo tengo treinta y dos, él tiene veintiséis y yo no lo puedo obligar a él a ser de una forma que él no quiere ser”, profundizó Vigna.

En su balance sobre lo sucedido bajo las sábanas y la convivencia posterior, la artista justificó la decisión de dar un paso al costado en la relación romántica. “Por más que uno sienta una atracción bonita, un sentir lindo, por más de que sea relindo dormir juntos, hacernos chistes, a la larga nos va a hacer mal, porque yo soy muy sensible para él y a mí me gusta un hombre más comprometido, que te defienda cuando se dice una barbaridad”, puntualizó.

Flor Vigna chapó con Ese Pérez. Instagram @lacasafamososmx

Asimismo, Vigna remarcó las diferencias de personalidad con Pérez que terminaron condicionando el acercamiento físico entre ambos durante la estancia compartida. “Él hace muchos chistes de culo y es su forma de ser. Hoy lo llevamos rebién, nos hicimos chistes con que somos exbuena vibra y sigue habiendo una atracción, pero bueno, estamos tratando de apagarla para no hacernos mal a ninguno de los dos, porque realmente lo que te pasa acá te pasa por diez mil”, argumentó la cantante.

Las repercusiones en redes sociales y plataformas digitales no tardaron en llegar, acumulando duras críticas por parte del público seguidor del formato internacional. Diversos usuarios cuestionaron la exposición íntima de la bailarina con frases como “muy desagradable todo”, “necesita cámara”, “ya no sabe cómo llamar la atención” y “después de Luciano Castro no podés caer tan bajo”, marcando el rechazo de la audiencia ante el polémico acercamiento.