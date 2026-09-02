Javier Milei: "Con las ideas solo no alcanza: si no tenemos resultados, estamos en problemas" El Presidente envió un mensaje en clave electoral y advirtió que si La Libertad Avanza no gana en 2027 "es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos". Además, ratificó el rumbo económico y afirmó que su gestión no flexibilizará la política monetaria y fiscal: "Las buenas políticas no se negocian". Por Agregar C5N en









Javier Milei cerró el foro internacional "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas" en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.

El presidente Javier Milei reconoció este miércoles que "con las ideas de la libertad solo no alcanza" para ganar las elecciones y advirtió que "si no tenemos resultados, estamos en problemas". Lo hizo durante el discurso que brindó en el cierre del foro internacional "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas" en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, donde defendió el rumbo de su plan económico y ratificó el ajuste fiscal que el Gobierno viene llevando adelante.

En la exposición final del evento, el jefe de Estado analizó el escenario político americano y celebró la expansión del liberalismo en el territorio continental. "Cuando me metí en política, el continente estaba pintado de rojo. Hoy ya somos muchos países pintados de azul, que eligieron abrazar las ideas de la libertad. Pero con las ideas solo no alcanza. Porque si no tenemos resultados, también estamos en problemas", argumentó el mandatario.

Milei ponderó las bases éticas de su programa de gobierno y rechazó el uso de mecanismos estatales discrecionales sobre la ciudadanía. Frente al auditorio, sostuvo: "Me siento orgulloso de no jugar con toda la caja de herramientas, porque parte de las herramientas son moralmente despreciables. Nosotros no vamos a violentar el derecho a la vida, no vamos a violentar la libertad, no vamos a violentar la propiedad privada".

Javier Milei: "Mientras yo sea Presidente, va a seguir habiendo equilibrio fiscal" En materia macroeconómica, el Presidente descartó modificaciones en el esquema oficial pese a los reclamos de diversos sectores. De manera categórica, aseguró: "Piden que flexibilicemos nuestra política monetaria y nuestra política fiscal. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no vamos a parar hasta derrotar a la inflación". Y remarcó: "Mientras yo sea Presidente, va a seguir habiendo equilibrio fiscal".

El titular del Ejecutivo contrapuso la gestión libertaria con las recetas de los gobierno que lo precedieron. "Al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas, no hay sustituto a hacer lo moralmente correcto, no hay sustituto a llevar a cabo políticas que sean justas", consideró.